S Pen támogatást kaphat a Samsung Galaxy S21

Jövőre alaposan átrendeződhet a Samsung csúcstelefon-kínálata: a koreai gyártó ügyeiben általában megbízható információkkal rendelkező Ice Universe szerint a jövő év elején rajtoló Galaxy S21 széria három eszközzel érkezik, melyek legmagasabbra pozicionált modellje, az S21 Ultra a Note sorozatból ismert S Pen stylushoz is támogatást kap.

A lépés egyben a Note modellek végét is jelentheti, a szivárogtató ugyanis a napokban arról is beszámolt, a gyártótól szokatlan módon nincs hír a Note21 sorozat fejlesztése kapcsán. Ezt megerősíteni látszik egy másik, az Android Central által idézett forrás, aki szerint 2021-ben a Samsung csúcskategóriában csak az S21, illetve a Z Fold sorozatokban mutat be új termékeket. Utóbbi, azaz a hajtogatható Z Fold széria fejlesztés alatt álló legújabb modellje, a Z Fold 3 egyébként a pletykák szerint maga is S Pen támogatással érkezik, ami újabb érv lehet a redundánssá váló Note sorozattól való búcsú mellett.

Az egyre gigászibb kijelzőket elnézve nem csoda, ha a Samsung kínálata egységesítését tervezi: míg néhány évvel ezelőtt az S Pen mellett a konkurenciához képest óriási paneljeik is élesen megkülönböztették a Note-okat az okostelefon-piacon, mára a nagyméretű képernyők általánossá váltak, a Note sorozat pedig a dizájnon és az érintőtoll támogatásán túl szinte pontosan ugyanazt nyújtotta, mint az adott év Galaxy S modelljei.

A hasznos kijelzőterületet a hajtogatható eszközök újabb aztán nagyságrenddel növelték - persze a kiforrott állapottól a termékkategória továbbra is messze van. Az S Pen támogatása ugyanakkor értelemszerűen itt hordozza a legnagyobb potenciált, hiszen zsebben hordható, mégis tablet méretű panelekről van szó - és még a kinyitható, "jegyzetfüzet" kialakítás is adott. Eddig (vélhetően a hajlítható kijelzők borításának érzékenysége miatt) a Samsung Fold modelljeiből kimaradt az érintőtoll támogatása, ugyanakkor a Z Fold 3-nál már korántsem tűnik elrugaszkodott feltételezésnek, hogy abban valóban feltűnik a Note-okból megismert S Pen. Ha pedig az új Z Fold és az S21 Ultra is támogatást kap a gyártó stylusához azzal végleg eltűnhet a kategóriájukban sokáig úttörő Note modellek relevanciája.