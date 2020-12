A német veresenyhatóság is vizsgálatot indít a Facebook ellen

Záporoznak a pofonok a Facebookra, alig egy nappal azután, hogy a közösségi óriást 48 amerikai állam és az Egyesült Államok versenyügyi hatósága is perbe fogta, most Németországban indított vizsgálatot a cég ellen a szövetségi versenyhivatal (Bundeskartellamt). A vállalat új VR-headseteivel bevezetett irányelvei miatt került a német hatóság célkeresztjébe, miután azok használatához már megköveteli a Facebook fiókkal történő bejelentkezést, illetve hamarosan a korábbi modellek teljes értékű működéséhez is szükség lesz regisztrációra a közösségi oldalon.

A Facebook idén nyáron jelentette be, hogy a jövőben megköveteli az Oculus és Facebook fiókok összevonását a felhasználóktól. A cég szerint a különálló Oculus profilok jelenlegi formájukban 2023. január 1-ig lesznek használhatók, ezt követően, ha a felhasználó nem vonja azt össze a közösségi oldalon regisztrált profillal, bár a headset továbbra is használható marad, számos alkalmazás és játék nem működik majd tovább rajta. A szeptemberben bemutatkozott, Oculus Quest 2 headsetnél a cég már most megköveteli a Facebook fiókkal történő bejelentkezést, és várhatóan hasonló lesz a helyzet a jövőben bemutatkozó modelleknél is.

A vállalat a döntést azzal indokolta, hogy a felhaszánlóknak így könnyebb lesz az ismerősökkel való kapcsolattartás VR környezetben, illetve a közösségi oldal integrációjával a nemkívánatos tartalmak és trollok jelentése is egyszerűbb lesz.

Nem meglepő módon a felhasználók jelentős része nem fogadta kitörő örömmel a bejelentést, az ellenérzéseket pedig most úgy tűnik a Bundeskartellamt is osztja. A hivatal szerint a VR termékek és a közösségi oldal kötelező jellegű összekötése a Facebook részéről visszaélést jelent a cég piaci dominanciájával, miután a vállalat Németországban mind a közösségi média, mind pedig a VR feltörekvő szegmensében domináns pozíciót tölt be. A hivatal ezért a következő időszakban azt vizsgálja majd, a két területen milyen mértékben korlátozza a piaci versenyt a két platform integrációja.