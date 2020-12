A Facebook feldarabolását követeli az USA 48 állama

Össztűz alá került a Facebook az Egyesült Államokban, a vállalatot az USA majdnem minden állama, illetve a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, azaz FTC) fogta közösen perbe, akik a cégóriás feldarabolását követelik. A közösségi oldal ellen az FTC mellett összesen 48 állam részvételével mindjárt két eljárás is indult, egy a WhatsApp, egy pedig az Instagram felvásárlása kapcsán. Az államok és a bizottság mindkét esetben azzal vádolják a Facebookot, hogy a két platformot azért vásárolta fel, hogy azok birtokában monopol helyzetet alakítson ki a piacon, teljesen ellehetetlenítve a kisebb konkurenseket.

MEGVETTÉK KILÓRA

Míg az FTC szerint a Facebook eleinte ugyan megpróbált versenyezni az Instagrammal, végül azonban feladta a próbálkozást és a felvásárlás mellett döntött, hogy így zárja rövidre a versenyt - nem csak a két cég között, de a teljes közösségimédia-piacon. A pert indító koalíció a közösségi óriás potenciális versenytársainak aktív ellehetetlenítésére is kitér: a beadvány szerint a vállalat egészen addig nyitva hagyja platformját a külső szolgáltatások felé, amíg azok nem jelentenek fenyegetést számára, amennyiben azonban dominanciáját veszélyeztetik, elvágja azok hozzáférését a Facebook által szolgáltatott API-khoz és adatokhoz, illetve aktívan aláássa kapcsolatát az adott riválisokkal - de hasonló sorsra jutnak azok a szereplők is, akik visszautasítják a vállalat felvásárlási ajánlatát.

A szövetség ezért a Facebook feldarabolását, azaz a platformról az Instagram és a WhatsApp leválasztását követeli a piaci verseny visszaállítása érdekében, továbbá a Facebook későbbi felvásárlásaira is különböző megkötések kiszabását kéri - egyebek mellett azt, hogy bíróság tiltsa meg a vállalatnak, hogy 10 millió dollárnál nagyobb akvizíciót hajtson végre, a perben érintett államok előzetes értesítése nélkül. Az FTC emellett előzetes jóváhagyáshoz kötné a közösségi oldal minden jövőbeli felvásárlását. A periratokban a koalíció Mark Zuckerberg egy 2008-as emailjét is idézi amelyben a Facebook-vezér úgy fogalmaz:

Jobb felvásárolni, mint versenyezni.

Az államok és az FTC szerint a közösségi oldal versenyellenes magatartásának végeredményben a felhasználók isszák meg a levét, hiszen a Facebook hiába vall időről időre kudarcot a felhasználói adatok védelmében, azok nem tudnak alternatív platformhoz fordulni. Tény, hogy az utóbbi években a vállalatnak nem kellett a szomszédba mennie a biztonsági fiaskókért, elég a hírhedt, 2018-as Cambridge Analytica botrányra gondolni - tavaly nyáron a vállalatra az adatvédelmi "bakik" miatt összesen mintegy ötmilliárd dollár büntetést szabott ki az FTC.

EGYSZER MÁR RÁBÓLINTOTT A BIZOTTSÁG

Az induló perre a Facebook alelnöke és vezető tanácsadója Jennifer Newstead blogposztban reagált, amelyben arról beszélt, 2012-ben és 2014-ben épp az FTC hagyta jóvá az Instagram egymilliárd dolláros, illetve a WhatsApp 19 milliárd dolláros felvásárlását, hozzátéve, a bizottság mostani lépésével lényegében azt jelenti be:

Semmilyen akvizíció nem lesz többé végleges.

Newstead szerint továbbá a Facebook valamennyi üzletága rendelkezik konkurensekkel, még az Instagram és WhatsApp felvásárlása után is, amelyekhez az elégedetlen ügyfelek bármikor átpártolhatnak - a blogposzt a Google-t és a TikTokot konkrétan meg is nevezi.

Az alelnök arról is beszél, az Instagram nyolc évvel ezelőtti felvásárlásakor az még korántsem a ma is elérhető szolgáltatás volt, mai felhasználói bázisának alig 2 százalékával rendelkezett, a cég továbbá összesen 13 alkalmazottból állt, saját bevétel, illetve infrastruktúra nélkül - ugyanígy a poszt szerint a WhatsApp is "nagyon kicsi" jelenléttel bírt az USA-ban 2014 előtt. Végeredményben Newstead szerint a perrel az amerikai kormányzat saját korábbi döntéseitől visszakozna, hiszen egyszer már jóváhagyta a felvásárlásokat.

NEM ERRŐL VOLT SZÓ

A Facebook számlájára róható ugyanakkor, hogy bár az akvizíciók során eredetileg arról beszélt, a bekebelezett cégeket önálló entitásokként kezeli, az utóbbi években egyre inkább elkezdte összeolvasztani a szolgáltatásokat, mára egészen szorosra fűzve azok integrációját. A vállalat már tavaly bejelentette, közös infrastruktúrára tereli chatalkalmazásait, így átjárhatóvá téve a Messengert, a WhatsAppot és az Instagram üzenetküldőjét, a nagyobb felhasználói elköteleződés reményében. A lépést biztonsági szakértők és törvényhozók már annak első bejelentésekor kifogásolták, mondván, az a Facebooknál a házon belüli versenyt is teljesen felemészti a cégnél - amellett, hogy élesen szembemegy annak korábbi ígéretével.

Nem most merülnek fel először problémák a túl nagyra hízó tech-óriások kapcsán, az Egyesült Államokban a képviselőház igazságügyi bizottsága (House Judiciary Committee) idén októberben adott ki egy közel 450 oldalas jelentést, amelyben a digitális piacokon folyó versenyt vizsgálta. Az iratok szerint a Facebook, illetve az Apple, Amazon és a Google túl nagy dominanciát szereztek a szegmensben - a jelentés már akkor is a közösségi óriás felvásárlásait támadta, kiemelve, hogy a cég belső levelezése szerint az Instagram bekebelezésével kimondottan az volt a közösségi oldal célja, hogy a beolvasztással felszámoljon egy a piacon számára fenyegetést jelentő versenytársat.