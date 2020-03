Hosszú üzemidőt ígérnek a Qualcomm új, vezeték nélküli fülesekbe szánt SoC-i

A két új sorozat aktív zajszűréssel, illetve a virtuális asszisztensek támogatásával érkezik.

Felhizlalhatják az új generációs vezeték nélküli fülesek akkus üzemidejét a Qualcomm frissen bejelentett, kifejezetten a Bluetooth fülhallgatókba szánt SoC-i. A cég mindjárt két új sorozatot dob piacra, ezek a belépőszintet célzó QCC304x és a prémium eszközökbe szánt Qualcomm QCC514x lapkák, amelyek többek között aktív zajszűréssel is kiegészülnek.

A lapkákba a Qualcomm TrueWireless Mirroring technológiája is utat talált, amely lehetővé teszi, hogy a fülhallgatókat sztereó üzemmódban egyszerre, vagy akár külön-külön, csak a jobb vagy csak a bal fülben viselve mono headsetként használják. A telefonhoz mindkét esetben csak egy eszköz csatlakozik, sztereó hangzásnál ez tükrözi kapcsolatát a másik füles irányába, ha pedig egy fülhallgatót elteszünk, a lapkák automatikusan a másikat kapcsolják össze a készülékkel, az éppen aktív zenelejátszás vagy épp telefonhívás megszakítása nélkül. Az eszközök akkor is automatikusan cserélgethetik egymással a közvetítő szerepet, ha az egyik stabilabb vezeték nélküli kapcsolatot tud létesíteni a telefonnal, mint párja.

A képességek között az említett aktív zajszűrés is ott van, amely a lapkáknak hála a Qualcomm szerint már az olcsóbb vezeték nélküli fülhallgatókba is lecsoroghat. A funkcióhoz az eszközök külső mikrofonjaikkal fülelnek a környezeti zajokra, amelyeket blokkolnak vagy igény szerint "nagyon alacsony" késleltetés mellett át is engednek - ez például futás közben jöhet jól, mikor a járműforgalom hangjaira is oda kell figyelni.

ONLINE Scrum és gépi tanulás meetupjaink indulnak! Jelentkezik az ingyenes HWSW free!, immár online formátumban.

Az új Bluetooth Audio SoC családok a hangalapú asszisztensek felé is nyitnak, azokat a gyártók többféle virtuális segéd mögé is beállíthatják, a felhasználók pedig a füleseket viselve a megfelelő paranccsal ébreszthetik majd azokat. A QCC304x és a QCC514x lapkák egyik legnagyobb ígérete továbbá a tekintélyes akkus üzemidő: a gyártó szerint egy 65 mAh kapacitású teleppel az új SoC-kra építő fülhallgatók akár 13 óra zenelejátszást produkálnak majd egyetlen feltöltéssel.

Az első, a Qualcomm új chipjeivel szerelt vezeték nélküli fülesek várhatóan az idei év második felében kerülhetnek majd piacra. Az eszközökben a hangsugárzókat természetesen továbbra is az egyes vállalatok maguknak szerzik be, a frissen bejelentett SoC-k azonban ígéretes alapot jelenthetnek az eszközöknek.