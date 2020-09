Szárnyalt a Zoom az elmúlt negyedévben

A július végén zárult negyedévben is hasított a Zoom, a videomeeting szolgáltatásáról ismert vállalat bevételei a tavaly ilyenkor jelentett érték több mint négyszeresére lőttek ki, 355 százalékos növekedéssel. A cég frissen közzétett, saját naptára alapján 2021-es üzleti évének második negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentése szerint ez 663,5 millió dolláros bevételt jelent, amelyhez 186 millió dolláros profit társul. Ez utóbbi szintén elképesztő ugrás a megelőző év hasonló időszakához képest, mikor a cég nyeresége 5,5 millió dollár környékén mozgott.

A sikernek a drasztikusan megnövekedett ügyfélbázis adta a hátszelet, a gyarapodás a Q2-es időszakban a Zoom pénzügyi igazgatója Kelly Steckelberg szerint 81 százalékban az új ügyfeleknek volt köszönhető - akik között egyebek mellett olyan nevek is ott vannak mint az ExxonMobil, illetve az Activision Blizzard.

Mint a vállalat beszámolt róla, a második üzleti negyedév végén több mint 370 ezer olyan céget tudhatott ügyfelei között, amely több mint 10 alkalmazottat foglalkoztatott - ez 458 százalékos növekedés a megelőző évhez viszonyítva. Emellett a korábbi 12 hónap bevételeihez már a cég 988 ügyfele járult hozzá 100 ezer dollárt meghaladó összeggel - ez ugyancsak látványosan, 112 százalékkal haladja meg az előző üzleti év hasonló negyedévének számait.

Persze a Zoom tempós növekedésében a globális koronavírus-járvány miatti kényszeredett távmunka és távoktatás továbbra is jelentős szerepet játszik, amire az őszi iskolakezdés még egy lapáttal rátehet. Noha a hirtelen jött siker az év első felében a Zoom nem elhanyagolható biztonsági problémáira, illetve néhol erősen félrevezető kommunikációjára is rávilágított, a cég azóta gőzerővel dolgozik ezek orvosolásán - és mint látható, a fiaskók dacára nem csak kitartanak a felhasználók a szolgáltatás mellett, bázisuk töretlen lendülettel növekszik is

A kitűnő Q2-es teljesítményt követően a vállalat teljes üzleti évre vonatkozó várakozásai is derűlátóbbak lettek, 2,37 helyett már 2,39 milliárd dolláros éves bevételre számít, ami 284 százalékos növekedést jelenthet az egy évvel korábbi számokhoz viszonyítva. A harmadik üzleti negyedévben a cég 685 és 690 millió dollár közötti bevételt vár.