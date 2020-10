Piactérrel, integrált appokkal és E2E titkosítással bővít a Zoom

Több újdonságot is bejelentett a napokban a Zoom: a vállalat online piacteret hoz létre a platformján rendezett események felfedezéséhez, illetve már a külső alkalmazások integrációját is lehetővé teszi - továbbá a régóta ígért végpontok közötti titkosítás is elrajtol, igaz, egyelőre preview program keretei között.

ONZOOM

A frissen bejelentett, OnZoom névre hallgató piactér a különböző online események "felfedezését és monetizációját" szolgálja, legyen szó fitneszórákról, koncertekről, képzésekről vagy akár stand-up előadásokról. Az OnZoomot a fizetős felhasználók vehetik igénybe, azon keresztül lehetőség nyílik a használt Zoom Meeting licenctől függően akár ezerfős online események meghirdetésére, promotálására, azokra jegyek értékesítésére is.

A felhasználók az OnZoom felületén szabadon böngészhetnek a különféle online események között, majd akár bankkártyával, akár PayPallel megválthatják azokra jegyeiket - a platform továbbá a jegyek ajándékozását is lehetővé teszi. Az OnZoom béta címkével az Egyesült Államokban már kipróbálható, jövőre pedig világszerte elérhetővé válik.

ZALKALMAZÁSOK?

A külső appok integrációját Zapps néven indítja el a vállalat: a megoldással az egyes külső szolgáltatások funkciói is igénybe vehetők lesznek a Zoom hívásokban. Az integrált appok, vagy "Zappok" a Zoom fizetős és ingyenes konstrukcióiban egyaránt igénybe vehetők lesznek, azok használatához nem kell majd elhagyni a videomeetingek felületét.

Első körben a Zoom 25 partnerének alkalmazásait integrálja szolgáltatásába, köztük az Atlassian, a Slack és a Dropbox kollaborációs megoldásait, illetve a Coursera és a Kahoot oktatási appjait is - de a felhozatalban a produktivitást segítő, sales, marketing és terméktámogatási eszközök is vannak. Az alkalmazások megjelenített tartalma a videochat közben természetesen megosztható a partnerekkel, illetve maguk az appok is továbbíthatók, amelyet a meeting résztvevői menet közben is telepíthetnek a hatékony kollaborációhoz.

E2E TITKOSÍTÁS - VÉGRE

Az OnZoom és a Zapp platform mellett ugyancsak említést érdemel, hogy a Zoom végre megkezdi a végpontok közötti titkosítás bevezetését platformján. A megoldás jövő héten, egyelőre preview címkével válik elérhetővé, a fizetős és ingyenes fiókok felhasználóinak egyaránt, akik akár 200 fős, végpontok közötti titkosítással védett meetingeket is szervezhetnek.

Az újítással a meetingek titkosítási kulcsai már nem a Zoom felhős háttérrendszerében tárolódnak majd, azokat az online beszélgetések házigazdái generálják és osztják ki a résztvevők között. A Zoom szervereire a kulcsok nem jutnak el, így maga a cég sem tud betekinteni a beszélgetésekbe. A végpontok közötti titkosítással védett meetingekhez való csatlakozáshoz értelemszerűen valamennyi felhasználónak be kell kapcsolnia a funkciót - ha utóbbi aktív, azt a beszélgetésekben egy zöld pajzs logó jelzi.

Az extra védelem némi áldozattal is jár, ahogy blogposztjában a cég kitér rá, a titkosítás bekapcsolásával a Zoom bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők, mint az élő átiratok készítése, a Breakout Rooms vagy a meeting felhős rögzítése.