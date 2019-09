Magyarország is felkerült az AWS térképére

Elsőként kapott a magyar piacon Amazon Web Services Advanced partneri minősítést egy magyar cég.

Magyarországon elsőként sikerült a TC2-nek az, ami a régióban is keveseknek: a cég a magyar piacon elsőként kapta meg az Amazon Web Services (AWS) Advanced partneri szintet. Az Amazon - versenytársaihoz hasonlóan - a szakmai tudás, a forgalom és a referenciák alapján sorolja be partnereit egy négylépcsős rendszerbe, ebből a harmadik fokozatot szerezte meg most a TC2, ezzel kijelenthető, hogy hosszú idő után Magyarország is felkerült az Amazon térképére.

A világ legnagyobb felhőszolgáltatójánál az Advanced partnerség azt jelenti, hogy a cégek eszközöket kaphatnak ahhoz, hogy új megoldásokat hozzanak létre, nagyobb lehetőségük lesz a növekedésre, valamint kiemelt technológiai és sales támogatást kapnak. Az Advanced kritérium rendszer megszerzése többlépcsős folyamat: a forgalmi elvárás mellett professzionális AWS vizsgák teljesítését írták elő legalább 8 munkatársnak, az elmúlt 12 hónapban minimum 20 új projektet kellett befejezni, 20 ügyfél ügyfélelégedettségi mérésen vett részt.

Machine learning és Scrum alapozó képzések indulnak! (x) A HWSW októberben induló gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseire most early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni!

A jelenleg 13 főt foglalkoztató TC2-őt 2016-ban indították el Total Cloud Consulting néven. A cég portfóliójában szerepel többek közt a koncepcióalkotás, tervezés, oktatás, fejlesztés, implementálás, üzemeltetés új rendszerekre, és a meglévők migrálására. A TC2 ügyfelei többek között a Vodafone, a Bankmonitor, a Te-Food, a Doqsys és az E.On. A TC2 szakértelmét az AWS-en túl olyan technológiai partnerekre építi, mint a VMware, SAP, Docker. A TC2 emellett másodszorra szervezi meg az Amazonnal közösen az AWSome Day Budapest konferenciát, ahol többek közt Enrique Duvos (Head of EMEA Developer Evangelism, AWS) és Vladimir Simek (Senior Solutions Architect, AWS) is előadnak.

A Microsoft és a Google után ezzel a partnerminősítéssel immár az Amazon is meghatározó jelenlétet képvisel a hagyományosan Microsoft-felségterületnek tekintett magyar piacon.