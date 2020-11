Leválasztja egyes leányvállalatait az LG

Dél-Korea egyik legnagyobb, családi kézben lévő konglomerátuma (csebolja), az LG Corp. csütörtökön bejelentette, hogy az igazgatótanács döntése alapján bizonyos tagvállalatait jövőre leválasztja magáról és egy újonnan létrejövő központi egységbe szervezi. A döntés a hivatalos indoklás szerint azért született, hogy az évtizedek során óriásira hízott cégcsoport működését hatékonyabbá lehessen tenni - lényegében változatlan irányítás mellett.

Az új konglomerátum létrejöttét ugyanakkor az utóbbi időben a cégcsoportokon belüli pénzmozgások ellenőrzése kapcsán szigorúbbá váló szabályozás is indokolhatja a helyi sajtó szerint, de legalábbis nem az LG az első csobol, mely hasonló reorganizációs terveket dédelgetett vagy éppen hajtott végre az az utóbbi időben.

Az új, várhatóan jövő májusban létrejövő konglomerátum irányítása ezzel együtt is marad a Koo család kezében, az új cégcsoport első embere az LG Csoport elnökének, Koo Kwan-mo -nak az unokatestvére, Koo Bon-dzson lesz. A konglomerátum, mely jelenleg a negyedik legnagyobb dél-koreai cég, számos területen van jelen meghatározó szereplőként a helyi- és a világpiacon egyaránt. Így a nálunk is ismert elektronikai és háztartásieszközöket fejlesztő és gyártó cég, az LG Electronics mellett létezik a csoportnak vegyi és kozmetikai érdekeltsége is.

A kiszervezés többek közt érinti a kijelzővezérlőket gyártó Silicon Works Co-t, a kereskedelmi tevékenységet folytató LG International Corp-ot, az autóipari és épület belsőtér-elemeket szállító LG Hausys Ltd-t és a vegyi üzemekkel rendelkező LG MMA Corp-ot.