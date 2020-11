Hivatalos: eladja Honor üzletágát a Huawei

Hivatalosan is bejelentette Honor divíziójának eladását a Huawei - már hetek óta terjedtek a pletykák, amelyek szerint a vállalat az olcsóbb, belépő-középszintű eszközökre fókuszáló, fiatalokat célzó okostelefonos részleg továbbadására készül. Most a kínai cég maga is megerősítette, hogy a Honor "túlélése érdekében" eladja a 2013-ban alapított üzletágat, amely évente már mintegy 70 millió készülék értékesítéséért felel.

Ahogy közleményében a vállalat is kiemeli, az utóbbi időben komoly nehézséget jelentett konzumer szegmense számára az okostelefonok gyártásához szükséges műszaki komponensek beszerzése, az Egyesült Államok szankcióinak hála. A korlátozások a Huawei, illetve a Honor brand alatt megjelenő készülékeket egyaránt érintik - a gyártó ezért most teljesen függetleníti magától a Honor divíziót, egyben kihúzva azt az USA tiltólistájáról. A döntést a gyártó magyarázata szerint a Honor ellátási láncát alkotó mintegy harminc iparági szereplő nyomására hozta meg.

A részleget a kínai Sencsen város kormányzatának birtokában lévő Shenzhen Zhixin New Information Technology vásárolja meg, a korábbi értesüléseknek megfelelően - ugyanakkor a szintén potenciális felvásárlóként emlegetett Digital China Group neve nem volt ott a Huawei kapcsolódó posztjában. Az üzlet lezárultával a Huawei minden kapcsolatát elvágja majd a Honorral, annak semmilyen döntéshozatali vagy üzletvezetési folyamatában nem vesz részt, illetve részesedést sem tart meg belőle.

Az akvizíció pontos értékét a felek nem árulták el - korábban a Reuters által megszólaltatott források 2,2 és 3,7 milliárd dollár közötti összegről, majd akár 15,2 milliárd dollárnak megfelelő vételárról beszéltek. Ezért cserébe a Huawei minden, a Honor brandhez kapcsolódó tulajdonától búcsúzik, beleértve a márkán túl az üzletág kutatás-fejlesztési és ellátásilánc-kezelési erőforrásait is.

A Honor számára egyértelműen pozitív lépésről van szó, hiszen az akvizíció lezárultát követően már nem vonatkoznak majd rá az Egyesült Államok a Huawei-re rótt kereskedelmi korlátozásai, amelyek a cég működését az okostelefon-piacon egyre inkább ellehetetlenítik. A gyártó először a Google ökoszisztémától volt kénytelen búcsúzni, idén ősszel pedig HiSilicon Kirin processzorainak tervezésével és gyártásával is le kellett állnia, miután ahhoz partnereivel amerikai cégektől származó felszerelést is használt.

Mindeközben a Huawei a felvásárlásból befolyó összegből saját brandje alatt futó okostelefonos részlegének megerősítésére - megmentésére - koncentrálhat, illetve segítheti függetlenedését az amerikai technológiáktól. Ez utóbbira hosszú távon is szüksége lesz, az elemzők szerint ugyanis Kína az Egyesült Államokkal való gazdasági viszonya Joe Biden elnökké választásával sem fog számottevően javulni.