15 milliárdért adhat tovább a Honor branden a Huawei

Már a október első felében hallani lehetett róla, hogy a Huawei a fiatalokat célzó, Honor okostelefon-márka eladását tervezi - most a Reuters új részleteket tudott meg a lehetséges üzletről, amelynek értéke a 15 milliárd dollárt is meghaladhatja. A potenciális vásárlók között már legutóbb is felbukkant a Digital China Group neve, most a lap forrásai arról beszélnek, a brandet egy a Digtal China, illetve a Honor főhadiszállásának is otthont adó Sencsen kormányzata által vezetett konzorcium vásárolhatja meg.

15 MILLIÁRDOS ÜZLET

Míg korábban 2,2 és 3,7 milliárd dollár közötti összegről szóltak a találgatások a felvásárlás kapcsán, a készpénzes akvizíció összege a legfrissebb információk szerint eléri a 15,2 milliárd dollárt. Ezért cserébe a Huawei lényegében minden, a Honor brandhez kapcsolódó tulajdonától búcsúzik, beleértve a márkán túl az üzletág kutatás-fejlesztési és ellátásilánc-kezelési erőforrásait is.

A várakozások szerint a Huawei még ezen a héten bejelenti a megállapodást, amelynek eredményeként a Honor disztribútoraként jelenleg is tevékenykedő Digital China Group közel 15 százalékos tulajdonrészt szerez a felvásárolt cégből. A tulajdonosok között emellett legalább három befektetési vállalat, illetve Sencsen is ott lesz, fejenként 10-15 százalékos részesedéssel. Az üzlet lezárultával a Honor megtartja több mint hétezer főre rúgó alkalmazotti gárdáját, és a Reuters forrásai szerint három éven belül tőzsdei rajtot tervez.

A Honor számára az eladás előnye egyértelmű, hiszen azt követően már nem vonatkoznának rá az Egyesült Államok a Huawei-re rótt kereskedelmi korlátozásai, amelyek a cég működését az okostelefon-piacon egyre inkább ellehetetlenítik. A gyártó először a Google ökoszisztémától volt kénytelen búcsúzni, idén ősszel pedig HiSilicon Kirin processzorainak tervezésével és gyártásával is le kellett állnia, miután ahhoz partnereivel amerikai cégektől származó felszerelést is használt.

NEM SZÁMÍTANAK ENYHÜLŐ SZANKCIÓKRA

Az eladás persze visszafogná a Huawei okostelefon-eladásait, miután az idei Q2-ben a Canalys szerint a cég 55,8 millió eladott készülékének 26 százaléka, mintegy 14,6 millió darab viselt Honor logót. Az üzletág értékesítésével azonban a Huawei saját márkája alatt működő okostelefonos üzletágának megmentésére koncentrálhatna, amelyhez az üzlet plusz tőkét is biztosíthat.

A Honor értékesítése a Reuters forrásai szerint azt is jelzi, hogy a Huawei nem számít rá, hogy belátható időn belül enyhülnének az amerikai szankciók, még Donald Trump amerikai elnök távozásával sem.