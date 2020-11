Tizen rendszerrel szerelt "okosmonitorokat" dob piacra a Samsung

Okosmonitorokkal egészítené ki az otthoni irodákat a Samsung: a koreai vállalat új Smart Monitor M5 és M7 asztali monitorai a gyártó tévéihez hasonlóan annak saját fejlesztésű, Tizen rendszerét futtatják, amellyel csatlakoztatott számítógép nélkül is kiterjedt - bár egészen idáig inkább a nappalikba szánt - funkcionalitást biztosítanak. A szórakozásra és munkára egyaránt szánt eszközökkel a vállalat a globális koronavírus-járvány alatt távmunkára kényszerülő, otthon korlátozott szabad hellyel rendelkező felhasználókat igyekszik kiszolgálni.

A monitorokon egész pontosan a Tizen 5.5-ös verziója fut, amelyre akárcsak az okostévék esetében, a felhasználók a gyártó alkalmazásboltjából számos appot letölthetnek, beleértve a különböző streaming szolgáltatásokat is, mint a Netflix vagy az Apple TV. A felhozatalban a vállalattól jól ismert Bixby személyi asszisztens is ott van a hangvezérléshez, a kijelzők továbbá az egyre több okoseszközből megismert szemkímélő üzemmódot is támogatják, amellyel a kék színek mennyisége csökkenthető a megjelenített tartalmakban. A monitorokhoz távirányító is jár

A kijelzők a Samsung okostelefonjairól és táblagépeiről megismert DeX megoldását is támogatják, azokon a mobileszközök tartalmai és alkalmazásai asztali felületen kezelhetők, Wi-Fi kapcsolaton keresztül - ehhez Bluetooth 4.2-n csatlakoztatható billentyűzet-egér a kijelzőkhöz. Emellett a Remote Access funkcióval a monitorokról közvetlenül elérhetjük a háztartásban lévő PC-k tartalmait, ugyancsak Wi-Fin keresztül, sőt, az M5 és M7 modellekkel Microsoft 365 alkalmazások is használhatók.

A frissen bejelentett M5 modellek 27 és 32 hüvelykes kivitelben érhetők el, Full HD felbontással, az M7 pedig csak 32 hüvelykes képátlóval jelenik meg, 4K felbontás mellett. Valamennyi készülék 16:9-es képaránnyal érkezik, 250 nites fényerő, 178 fokos betekintési szög, illetve HDR10 plecsni mellett. A tévés funkcionalitás mellé persze integrált hangszóró is jár, mindegyik eszközben 10 wattos sztereó hangsugárzókat találunk. Az M5 modellek hátoldalára két HDMI 2.0 és két USB 2.0 aljzat került, míg az M7 ezt egy USB-C porttal is megtoldja, amelyen keresztül akár 65 wattal tölthetők a csatlakoztatott eszközök.

Az új Samsung Smart Monitorok az Egyesült Államokban, Kanadában és Kínában már elérhetők, az a 27 hüvelykes M5 modell nettó 230, míg a 32 hüvelykes variáns nettó 280 dolláros áron, az M7-re pedig nettó 400 dolláros árcédula jutott. A gyártó november végétől további piacokon is elérhetővé teszi az új kijelzőket.