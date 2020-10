Három új UltraSharp monitorral állt elő a Dell

Frissül a Dell UltraSharp monitorszériája, a gyártó azt mindjárt három új modellel bővíti, 24, 32, illetve 34 hüvelykes kivitelben. A sort az U2421E nyitja: a 24 hüvelykes monitor 16:10-es képaránnyal és 1920x1200 pixeles felbontással érkezik, 60 hertzes frissítési ráta mellett. A panel a Dell szerint az sRGB színskála 99 százalékát lefedi, kontrasztaránya pedig 1000:1. A monitor egyben USB-C hubként is funkcionál, azon egy DisplayPort 1.4, egy HDMI 1.4, egy Ethernet, három USB 3.2-es USB-A, illetve két USB-C aljzat található. A monitoron keresztül a csatlakoztatott notebookok tápellátása is megoldható, az 90 wattos teljesítményt szolgál ki, illetve az eszköz akár két további monitorral is sorba köthető. Az U2421E nettó 450 dolláros áron már megrendelhető.

U2421E

A sorozat legelőkelőbb tagja a professzionális felhasználóknak szánt, 31,5 hüvelykes UP3221Q, amely 3840x2160 képpontos felbontása és 60 hertzes frissítési rátája mellett 2K Mini-LED háttérvilágítással érkezik, amelytől kiemelkedően jó kontrasztokat ígér. Az egyenként szabályozható világítási zónák mellett a monitor a DCI-P3 skála 99,8 százalékát lefedi, illetve a Display HDR 1000 plecsnit is megkapta. A monitor beépített színmérővel érkezik a pontos kalibráláshoz, akár csatlakoztatott számítógép nélkül.

UP3221Q

A készüléklen egy DisplayPort 1.4 aljzat, két HDMI 2.0 port, egy upstream és egy downstream Thunderbolt 3 csatlakozó, és két USB 3.2 aljzat kapott helyet. Az UP3221Q-ért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, a látványos funkciópalettáért nettó 5000 dollárt kér el a gyártó. A monitor november 5-től lesz kapható.

U3421WE

A trió legnagyobb modellje U3421WE névre hallgat és 34 hüvelykes, ívelt kijelzőt, valamint két beépített hangszórót is kapott. Az monitoron 3440x1440 pixel húzódik, ugyancsak 60 hertzes frissítési tempót produkál, és az sRGB skála 99, a DCI-P3-nak pedig 95 százalékát képes lefedni. A masszív kijelzőn két DisplayPort 1.4, két HDMI 2.0, mindjárt öt USB 3.2, két USB-C és egy Ethernet port sorakozik. Az U3421WE idén december 1-jén kerül a boltokba, nettó 1200 dolláros árcédulával.