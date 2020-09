Novemberben jönnek az új Xboxok

Lényegében minden, a napokban felröppent pletykát megerősített a Microsoft a következő generációs Xbox konzolok kapcsán: mindkét új modell rajtjára idén november 10-én számíthatunk, a kisebb, valamivel visszafogottabb teljesítményű Xbox Series S, esetében nettó 300, a teljes értékű Xbox Series X-nél pedig nettó 500 dolláros ajánlott végfelhasználói ár mellett.

A redmondi óriás az Xbox Series S képességeiről is elárult néhány új részletet. A készülék, amely 60 százalékkal kisebb a Series X-nél, a játékok 1440p felbontás melletti futtatását célozza meg 60 FPS-es frissítési ráta mellett - ezzel szemben a nagyobb modellnél a 4K-60 FPS párosát tűzte ki zászlajára a Microsoft. Mindkét modellnél ott van a 120 FPS támogatása is, ha a felbontásból hajlandók a felhasználók áldozatot hozni.

A Series S-ben ugyanaz a 8 magos Zen2 CPU dolgozik, mint a nagy testvérben, noha 3,8 helyett itt egy hajszállal alacsonyabb, 3,6 gigahertzes órajel mellett. A nagyobb különbséget a GPU háza táján kell keresni: a kisebb konzolban található grafikus egység húsz darab, 1,565 gigahertzes CU-ja 4 teraflops teljesítményt produkál, jóval kevesebbet, mint a Series X-ben található, 52 CU-val dolgozó, 1,825 gigahertzen ketyegő GPU, melynél ez az érték 12,15 teraflops. A készülék ugyanakkor így is az Xbox One GPU-s teljesítményének mintegy háromszorosát produkálja, ami nem elhanyagolható előrelépés.

Az olcsóbb modellben is a vállalat egyedi NVMe SSD-je dolgozik - noha míg a Series X-ben ennek kapacitása 1 terabájt, a kisebb modellben 512 gigabájttal kell beérni. Az eszközben továbbá 16 helyett 10 gigabájt GDDR6 memória található. Természetesen innen sem maradt ki az AMD teljes RDNA 2 funkciópalettájának támogatása sem, beleértve a hardveresen gyorsított raytracinget is.

Az új konzolok a Microsoft All Access konstrukciójában is elérhetők lesznek, ebben a vállalat két év hűség mellett havi 25 dollárért biztosítja az olcsóbb konzolt az előfizetőknek, az árban pedig az Xbox Game Pass Ultimate hozzáférés is ott van - ugyanez az Xbox Series X-szel havi 35 dollárért lesz igénybe vehető. A Game Pass előfizetésekhez ráadásul már az EA Play hozzáférés jár.