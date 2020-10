Megkegyelmezhet a Huawei okostelefonoknak az USA

Szinte az utolsó pillanatban mentőövet kaphat a Huawei Technologies okostelefonokat is gyártó fogyasztói üzletága, méghozzá éppen arról a hajóról, mely több mint másfél éve folyamatosan torpedózza: Washingtoni források szerint az Egyesült Államok a jövőben hajlandó a legtöbb chipgyártónak kereskedelmi licenc formájában felmentést adni a Huawei-t érintő embargó alól, amennyiben a gyártók bizonyítják, hogy technológiájukat nem használják 5G-s (mobilhálózati) berendezésekben.

ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI

A Financial Times exkluzív riportja szerint elemzők a chipgyártókkal folytatott washingtoni egyezkedés alapján arra számítanak, hogy a kínai technológiai óriásra idén szeptemberben kirótt újabb szankcióknak így nem lesznek olyan súlyos következményei a fogyasztói üzletágra, vagyis az Egyesült Államok elsősorban eredeti céljára, az - amerikai politikusok állítása szerint - nemzetbiztonsági kockázatot jelentő 5G-s mobilhálózati üzletág vízbe fojtására koncentrálna.

A lapnak névtelenül nyilatkozó két ázsiai beszállító alapvetően optimista képet vázolt fel a cégek jövőbeni partneri viszonyát illetően, egyikük úgy fogalmazott,

AZT JELEZTÉK FELÉNK, HOGY A MOBILESZKÖZÖKBE SZÁNT CHIPEK NEM JELENTENEK PROBLÉMÁT.

Washington tavaly májusban először az amerikai technológiai beszállítóknak tiltotta meg, hogy termékeiket eladják a Huawei-nek, ezt követően idén két lépésben - májusban és augusztusban - további kereskedelmi korlátozó intézkedéseket vezetett be, mely már nem csak az amerikai cégek kereskedelmi tevékenységére, hanem minden olyan technológiai beszállító üzletére is kihatással volt, mely amerikai technológiát használ a gyártási (és tervezési) folyamat során. Tekintve, hogy a chipgyártás terén az Egyesült Államok gyakorlatilag megkerülhetetlen tényező, így a gyártási láncban valahol biztos ott van az amerikai know-how vagy eszköz, ezért az idei intézkedések gyakorlatilag minden külföldi - és bizonyos esetekben akár belföldi - komponensgyártótól elvágták a kínaiakat.

egy huawei p30 pro alaplapja

Miért a Go a legjobban vágyott programozási nyelv? (x) A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért! A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért!

Miért a Go a legjobban vágyott programozási nyelv? (x) A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért!

Az amerikai kereskedelmi minisztérium egy egyedi elbírálási szempontok szerint kibocsátott kereskedelmi licenchez köti a további együttműködést a Huawei-jel az érintett cégek számára, a szaktárca azonban az előzetes várakozásokhoz képest kevésbé szigorú bizonyos esetekben. Ennek egyik előjele, hogy szeptemberben két nagy amerikai chipgyártó, az Intel és az AMD is megkapta a kereskedelmi engedélyt, a napokban pedig a Samsung kijelzőgyártó üzletága is zöld utat kapott. A Financial Times szerint hasonlóan pozitívan bírálták el két nagy kameraszenzor-beszállító, a Sony és az OmniVision kérelmét.

Elemzők szerint mindez egyértelmű jele annak, hogy az USA nem akarja az okostelefon-piacról teljesen kiütni a Huawei-t, jóllehet a megengedőbb feltételrendszer még nem garancia arra, hogy a gyártó, mely jelenleg is az okostelefon-piac második legnagyobb szereplője, rövid távon újra a régi fényében tündökölhet. Így egyelőre továbbra is kérdéses, hogy a cég honnan fogja beszerezni az okostelefonokba szánt rendszerchipeket, miután a saját fejlesztésű HiSilicon lapkák tervezését és gyártását a szankciók lényegében ellehetetlenítették.

KELL A GOOGLE IS

A HiSilicon lapkák eltűnését követő űrt két gyártó, az amerikai Qualcomm és a tajvani MediaTek töltheti be, a két cég az Apple-t leszámítva az okostelefon-piac szinte összes szereplőjének beszállítója - ugyanakkor egyelőre nem szólnak arról hírek, hogy bármelyikük megkapta volna a szóban forgó kereskedelmi engedélyt. Kérdéses továbbá, hogy ha valóban életben kívánja tartani az USA a Huawei okostelefon-részlegét, az túlélheti-e hosszú távon Google nélkül, mely teljes (licencköteles) ökoszisztémáját kénytelen volt kivonni a kínaiak alól a korlátozások hatására.

A Huawei azóta folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy saját, Huawei Mobile Services nevű keretrendszerét fejlessze és globálisan népszerűsítse, illetve nemrég ismét világossá tette, hogy gőzerővel készül, és jövőre meg is érkezik az Androidot kiváltó Harmony (Hongmeng) operációs rendszer a cég okostelefonjaira. Könnyen lehet ugyanakkor, hogy az amerikai enyhüléssel a saját fejlesztésű operációs rendszert végül csak a belpiacon vezeti be a Huawei, máshol marad az Androidnál és Google Mobile Services-nél.