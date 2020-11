8K tévéokosítóval rukkolt elő a Xiaomi

A 8K tévék és egyéb megjelenítők egyelőre nem mondhatók túlságosan elterjedtnek, ennek megfelelően a jellemzően méregdrága eszközökhöz szánt dedikált kiegészítők, mint a tévéokosítók választéka is elég visszafogott. Most ugyanakkor a felhozatal bővülni látszik, miután a Xiaomi bejelentette első, 8K tartalmak lejátszására is alkalmas tévéokosítóját, a Mi Box 4S Prót, amelyhez ráadásul az ütős teljesítmény mellett barátságos árcédula párosul - igaz az eszköz egyelőre hivatalosan csak Kínában kerül piacra.

A Mi Box 4S Pro, ahogy arra neve is utal, a 4K streamingre kihegyezett Mi Box 4S-t követi a cég kínálatában - hogy pontosan milyen hardver dolgozik benne az ugyanakkor egyelőre rejtély, a Xiaomi a bejelentéskor ugyanis meglehetősen szűkszavú volt a készülék specifikációi kapcsán. Annyi tudható, hogy a tévéokosító 16 gigabájt tárterülettel, 2 gigabájt RAM-mal, illetve HDMI 2.1 támogatással érkezik, emellett Bluetooth-os távirányító, is jár hozzá, amely beépített mikrofonjával a hangvezérlést is lehetővé teszi. A készülék a megszokott módon a gyártótól ismert MIUI felhasználói felületet húzza a fedélzetén futó Android TV rendszerre.

Ahogy a Xiaomi az Android Authority kérdésére válaszolva elmondta, egyelőre nem tervezi a készüléket globálisan elérhetővé tenni, ugyanakkor a cég nyilatkozata alapján a későbbiekben nem kizárt, hogy Kínán kívül is megvásárolható lesz a Mi Box 4S Pro - persze Európában, Észak-Amerikában, illetve általában a nyugati piacokon vélhetően az elődökhöz hasonlóan a hagyományos Android TV felülettel, MIUI nélkül.

Igaz a Mi Box 4S Pro valamivel drágább az elődnél (a Mi Box 4S 50 dollár környéki áron kapható), 60 dollárnak megfelelő árcédulája még így is vonzónak mondható, főként a 8K lejátszási képességet is figyelembe véve, amely egyelőre nem túl elterjedt a tévéokosítók piacán.