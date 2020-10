A szárnyaló ügyfélszám dacára mínuszos Q3-at zárt a Spotify

Mintegy 320 millió havi aktív felhasználóval és 144 millió fizető ügyféllel büszkélkedhet a Spotify - derül ki a zenestreaming szolgáltató frissen közzétett negyedéves jelentéséből. A fenti számok tekintélyes növekedés eredményei, a havi aktív felhasználók tábora 29 százalékkal lett népesebb a tavalyi harmadik negyedév eredményeihez viszonyítva, a fizető ügyfelek bázisa pedig 27 százalékkal bővült.

A felhasználószám növekedésében kulcsszerepet játszottak a Spotify által frissen célba vett piacok, köztük Oroszországgal, ahol július óta érhető el a zenestreaming szolgáltatás - a vállalat szerint az oroszországi volt a termék eddigi legsikeresebb rajtja egy új piacon. Az orosz mellett egyébként a Spotify további 12 környező régióban is elindította szolgáltatását.

A népesedést a cég bevételei is megérezték, azok 14 százalékos éves növekedése ugyanakkor nem volt elég, hogy nyereséges negyedévet zárhasson a Spotify: az 1,98 milliárd eurós bevételhez 101 milliós veszteség párosult. Ez egyrészt a globális marketingkampányokkal járó kiadásoknak másrészt az előfizetésekhez adott kedvezményeknek tudható be, amelyekkel a vállalat igyekszik újabb felhasználókat platformja köré csábítani. Az akciók az átlagosan egy felhasználóra eső bevételeken is nyomot hagytak, azok az idei harmadik negyedévben 4,19 eurónál álltak meg, 10 százalékkal alacsonyabban, mint 2019 hasonló időszakában.

Noha veszteséges negyedévet tudhat maga mögött, a Spotify továbbra is jócskán maga mögé utasítja vetélytársait, azt ugyanakkor nehéz megbecsülni, az idei Q3-ban tudta-e növelni előnyét, a fő rivális Apple Music ugyanis legutóbb tavaly nyáron közölt a felhasználószámra vonatkozó adatokat, akkor a szolgáltatás 60 millió fizető ügyfélnél járt - ingyenes konstrukciója (a kezdeti időszakon kívül) nincs a terméknek. A The Verge szerint idén januárban a másik nagy konkurens, az Amazon Music 55 millió ügyfelet tudhatott magáénak, akik "majdnem mind" fizetnek a szolgáltatásért.