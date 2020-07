Jönnek a videós podcastek a Spotify-ra

Új formátumot vezet be portfóliójába a világ legnagyobb online zenestreaming-szolgáltatója, a svéd Spotify. A cég eddig is az egyik legnagyobb podcast-platformnak számított, mostantól azonban várhatóan még több exlkuzív tartalom jelenik meg a szolgáltatásban, miután jönnek a videóval kiegészített podcastek. Az új formátum mind mobilon, mind asztali/böngészős felületen elérhetővé válik, a videós podcasteket a fizetős és reklámtámogatott, ingyenes csomagokat igénybe vevő ügyfelek megtekinthetik a jövőben.

Egyelőre ugyanakkor meglehetősen korlátozott azon podcastek száma, melyek a hangsáv mellett videós streamet is tartalmaznak, így egyelőre csak a legnépszerűbb podcastek szerzőinek van lehetőségük rá, hogy képanyagot is feltöltsenek az adáshoz. Abban az esetben, ha videosáv is rendelkezésre áll, a podcastek automatikusan videolejátszással indulnak, a készülék lezárásával vagy az appból való kilépéssel a hangsáv tovább folytatódik.

joe rogan, az egyik legismertebb amerikai podcast-sztár

A videós podcastek megjelenésével a Spotify egyértelműen a YouTube babérjaira igyekszik törni, az Alphabet szolgáltatása ugyanis eddig gyakorlatilag megkerülhetetlennek bizonyult, ha a népszerű podcastek vezetői videós tartalmat is fel akartak tölteni a hang mellé. A Spotify már májusban közölte, hogy exkluzív szerződéseket kötött a legismertebb podcast-csapatokkal, akik előtte jellemzően a YouTube-on jelentek meg műsoraikkal. Ilyen egyebek mellett Így elsők között jelenik meg videós podcast-adásokkal a Spotify-on Joe Rogan vagy Kim Kardashian West.

A YouTube ezzel együtt is jelenleg még kézenfekvő választásnak tűnik a podcast-adások számára, hiszen a beágyazott reklámokkal jól kereshetnek a szerzők, emellett a Google keresőalgoritmusa révén könnyebben ráakadhatnak az adásokra a hallgatók/nézők.