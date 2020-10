Mobiljátékokkal indul a Facebook játékstreaming szolgáltatása

Újabb versenyzővel bővül a játékstreaming szolgáltatások mezőnye, ezúttal a Facebook jelentette be, hogy saját felhős megoldásával belép a piacra. A Facebook Gaming zászlaja alatt az Egyesült Államokban induló kezdeményezés a Facebook appban, illetve a közösségi oldal böngészős felületén keresztül teszi elérhetővé a játékokat, fontos különbség azonban a riválisokkal szemben, hogy a kínálat - egyelőre legalábbis - ingyenes, mobilos címekben merül ki.

A közösségi óriás siet kiemelni, hogy a játékstreaminggel nem egy különálló szolgáltatást akar elindítani, azt a Facebook részeként teszi elérhetővé. A játékokat a felhasználók akár a közösségi oldal "Gaming" füléről vagy a hírfolyamból igénybe vehetik, bármiféle dedikált hardver vagy kontroller használata nélkül.

Ahogy a konkurencia zöme, egyelőre a Facebook is elkerüli saját szolgáltatásával az iOS-t, az Apple App Store játékstreaming megoldásokra vonatkozó szigorú megkötései miatt. Igaz a cupertinói óriás alkalmazásboltja és annak a felhős játékstreaminget lényegében ellehetetlenítő megkötései webappokkal megkerülhetők - erre apellál többek között az Amazon és a Microsoft is saját termékeivel - a Facebook még úgy tűnik kivár, és első körben a többi platformon, vagyis asztali böngészőkben és Androidon igyekszik megerősíteni pozícióját.

A felhős játékstreaming a Facebook felületén két formátumban indul el: a közösségi oldal "Play" oldaláról elérhető, teljes értékű, ingyenes mobilos játékok mellett a hírfolyamban feltűnő, ugyancsak felhős háttérre támaszkodó, játszható hirdetések is megjelennek, amelyekkel az érdeklődők rögtön kipróbálhatnak egy-egy játékot.

A teljes értékű címek palettája jelenleg öt címből áll, ezek az Asphalt 9: Legends, a Mobile Legends: Adventure, a PGA TOUR Golf Shootout, a Solitaire: Arthur’s Tale, illetve a WWE SuperCard, a lista pedig a következő hetekben pedig a Dirt Bike Unchaineddel is kiegészül majd. A Facebook a kínálatot szándékosan úgy állította össze, hogy a kezdeti időszakban a játékosok ingadozó késleltetés mellett is jól játszható címek közül válogathassanak - ugyanakkor így is arra figyelmeztet, játék közben előfordulhatnak még kisebb hibák, akadások. A vállalat tervei szerint a felhozatal jövőre akció- és kalandjátékokkal is bővül majd - azt ugyanakkor nem tudni, mikor kezd az Egyesült Államokon kívül is terjeszkedni a szolgáltatás. A játékstreaminggel párhuzamosan a Facebook a játékokban használható nicknevek intézményét is bevezeti, így játék közben nem kell feltétlenül a felhasználók valós profilját mutatni.

A Facebook játékstreaming platformja ingyenesen használható, azon a fejlesztők appon belüli vásárlásokkal és hirdetésekkel monetizálhatják játékaikat. Ahogy a közösségi oldalon idáig elérhető játékok, úgy tűnik az új szolgáltatás is főként az alkalmi játékosokat célozza, akikből a közösségi óriás jelenleg is jókora tömegeket ér el: a cég szerint a Facebookon jelenleg több mint havi 380 millió felhasználó játszik.