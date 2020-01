Személyre szabott hirdetésekkel szórja tele a podcastokat a Spotify

A zenestreaming hirdetések mintájára a Spotify a podcastokban is személyre szabott reklámokat kezd elhelyezni. Eddig a podcasthallgatások és így az ebben elhelyezett hirdetések mérése is nagyon kezdetleges volt, amin most változtatni kezd a vállalat.

Már nem csak a zenei tartalmakban, hanem a podcastokban is személyre szabott hirdetések lesznek hallhatók a Spotify streaming szolgáltatásában. A frissen bejelentett Spotify Podcast Ads egyelőre csak az exkluzív műsorokban fog megjelenni, de nem kétséges, hogy a vállalat előbb-utóbb a többi podcastjában is bevezeti a technológiát. A svéd vállalat a zenei megoldásához hasonlóan, valós időben illeszti majd be a podcastokba a paraméterek alapján kiválogatott hirdetéseket az úgynevezett Streaming Ad Insertion (SAI) megoldással. Az algoritmus figyelembe veszi a hallgató életkorát, földrajzi helyzetét, nemét, használt készülékét és hogy milyen tartalmakat szokott hallgatni.

A személyre szabott reklámok természetesen a letöltött hanganyagok esetében nem működnek, de a Spotify a jelenlegi felhasználói statisztikái alapján nem tart tőle, hogy túl sokan élnének ezzel a módszerrel a platformján. A letöltött podcastokban egyébként a most is alkalmazott, előre beállított hirdetések lesznek hallhatók. A vállalat pedig pont ezt nevezi új megoldásának előnyeként, hogy a magazinolvasók méréséhez hasonlóan a letöltött podcastok hallgatói adatait sem tudja megmondani a konkurens cégek többsége - bár mások is próbálkoznak új módszerekkel.

Egyelőre a cégek főleg egyedi URL-lel rendelkező látogatók mérése, kuponok, kérdőíves felmérések, közösségi média bejegyzések és a műsorfeltöltőknek szánt irányítópult alapján szokták eldönteni, hogy hol érdemes hirdetniük. A podcastok mérése viszont meg sem közelíti a webes bannerek analitikáját - mutat rá a The Verge. A Spotify most az új módszer bevezetésével tesz egy lépést a részletesebb hirdetői kimutatások felé, streaming reklámjain keresztül pontosabb statisztikát tud majd nyújtani a hirdetőknek a hallgatók eléréséről, a podcastok megnyitásáról és a reklámok végighallgatásáról.

A profilozó megoldás miatt a cégnek természetesen a GDPR követelményeit is figyelembe kell venni, de Rossmann szerint ez svéd cég lévén nem is kérdéses. A vállalat biztosítja majd az az adatgyűjtésből való kilépési lehetőséget nyilatkozata szerint. Az utóbbi hónapokban a Spotify rengeteg pénzt fektetett exkluzív podcastok és technológiák felvásárlásába, most pedig a hirdetésre kezdett koncentrálni, hogy vissza is hozza befektetést.