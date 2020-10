Magyarországon fejleszt kínai technológiát a Huawei

Továbbra is stratégiai partnerként tekint Magyarországra a kínai Huawei Technologies, mely újabb beruházással igyekszik bizonyítani eltökéltségét immár nem csak a magyar összeszerelő kezek, hanem a mérnöki agyak felhasználása iránt. A vállalat 15 éves hazai, 20 éves európai jelenlétének évfordulóján jelentette be, hogy új K+F központot hoz létre Magyarországon, melynek fókuszában a mesterséges intelligencia, a képfeldolgozási és jeltovábbítási technológiák, valamint a rendkívül nagyméretű elosztórendszerek állnak. Ezzel párhuzamosan Magyarország kína-függősége technológiai szempontból minden eddiginél nagyobbá vált.

BEÉPÜLTEK

A Huawei Technologies 2005 óta 1,5 milliárd dollárt fektetett be Magyarországon, amellyel a második legnagyobb kínai befektető hazánkban. A magyar lakosság 80 százaléka használja a cég távközlési eszközeit napi kommunikációja során, mivel a vállalat berendezései működtetik a Vodafone Magyarország csaknem teljes mobilhálózatát, illetve a Magyar Telekom vezetékes hálózatának is elsődleges beszállítója a vállalat (a cseh kézben lévő Telenor Magyarország szintén kínai gyártótól, a ZTE Technologies-től vásárolja a mobilhálózati eszközeit). Mindemellett a Huawei továbbra is az egyik vezető okostelefon-márka hazánkban, a cég készülékei mindegyik mobilszolgáltató és szakkereskedés választékában megtalálhatók.

guo ping, a huawei csoport elnöke és orbán viktor miniszterelnök 2018-as találkozójukon

A cég 2009-ben telepített először összeszerelést Magyarországra, majd 2013-ban megnyitotta kapuit a Huawei Kínán kívüli legnagyobb ellátó központja, az Europe Supply Center. A központ több mint 50 országba gyárt és szállít Magyarországról távközlési berendezéseket, szervereket, adattárolókat és az Európai Unióban épülő, 5G-s, azaz a legújabb mobilgenerációs hálózatokhoz szükséges eszközöket. Az összeszerelő- és logisztikai központban összesen több mint 2400-an dolgoznak.

A Huawei Technologies Hungary Kft. tavalyi éves árbevétele elérte a 77 milliárd forintot, emellett a cég az elmúlt öt évben mintegy 83,4 milliárd forintnyi adót fizetett Magyarországon. Az Oxford Economics gazdaságkutató szerint a Huawei gazdasági hatása az európai országok közül Magyarországon a legnagyobb, a GDP 0,39%-ára tehető. A magyar kormánnyal 2013-ban stratégiai megállapodást kötött vállalatnak kiterjedt, mintegy 600 partnerből álló hálózata van hazánkban.

A legalább 100 magyar mérnöknek munkát adó új K+F központ létrehozása újabb gesztusnak bizonyul a kínai fél részéről Magyarország felé, melyért cserébe a magyar kormány képviselői korábban többször is kijelentették, ha arra kerül a sor, teljesen szabad kezet kapnak a hazai távközlési cégek az olyan kommunikációs hálózati beszállítói tenderek kiírása során, ahol a Huawei és más kínai szereplők befutók lehetnek.

HOMOKSZEM A GÉPEZETBEN

Eközben az Egyesült Államok továbbra is kitart amellett, hogy a Huawei Technologies a kínai pártállam hírszerzési hálózatának egyik eszköze, a kritikus távközlési infrastruktúrákba épített berendezéseit Kína egyértelműen kémkedési célra használja. A vádakat a cég korábban többször is kategorikusan visszautasította, mindeddig hasztalan: Az USA egyre szigorúbb korlátozó intézkedéseivel csaknem minden lényeges külföldi beszállítójától elvágta már a vállalatot, így az jobb híján kénytelen a belső termelésre bízni magát, ez azonban rövid távon számos technológiai kérdést és bizonytalanságot felvet.

Az Egyesült Államok közben folyamatos politikai, diplomáciai nyomást gyakorol európai szövetségeseire is, melynek úgy tűnik, többnyire meg is van az eredménye. A svéd hírközlési hatóság éppen kedden jelentette be, hogy nem indulhat a következő hónapban kezdődő, országos 5G-s frekvencialicencekre kiírt aukción olyan szereplő, mely a Huawei vagy a ZTE eszközeit felhasználva kívánja felépíteni az új generációs hálózatot. A Huaweinek egyébként az Ericsson hazájában is működik kutatás-fejlesztési központja

A Huawei jelenlétét közben több európai szolgáltató önkéntesen igyekszik a háttérbe szorítani a hálózataiban, így korábban Nagy-Britanniában, Németországban, Belgiumban és Hollandiában is hoztak olyan döntéseket operátorok, melyek révén a kínai gyártó fokozatosan kiszorulhat a helyi maghálózatokból vagy adott esetben a rádiós hálózatokból is.