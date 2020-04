Nyeregben van Magyarországon a Huawei

Továbbra is felhőtlen a magyar kormány és a kínai Huawei Technologies viszonya, ez talán a legfőbb üzenete a magyar diplomácia és külgazdaság vezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint az ázsiai gyártó múlt pénteken zajlott találkozójának. Az április mind az ország, mind pedig a Huawei Technologies számára kritikus időszak lehet, Magyarországnak azért, mert a koronavírus elleni küzdelem újabb és újabb erőfeszítéseket igényel minden oldalról, a Huaweinek pedig azért, mert április végéig számos uniós tagországban eldőlhet, hogy a cég a jövőben részt vehet-e a kritikus infrastruktúrák kiépítésében.

非常感谢你 SRÁCOK!

A miniszter a Huawei magyarországi vezetőivel tartott, egyébként évente szokásos megbeszélésén méltatta, hogy a hazánkban 15. éve jelen lévő kínai cég 2000 munkavállalónak biztosít állást, emellett jelentős mértékben hozzájárul az infokommunikációs szakmák iránt érdeklődő tehetségek fejlesztéséhez. Szijjártó hozzátette, a Huawei az elmúlt hetekben, illetve jelenleg is adományokkal segítette, illetve segíti a koronavírus elleni küzdelmet Magyarországon.

szijjártó péter külgazdasági és külügyminiszter (fotó: MTI)

A tárcavezető ezzel párhuzamosan biztosította a Huawei vezetőit, hogy Magyarország továbbra is "nyitott és tisztességes gazdasági és üzleti környezetet" fog biztosítani a külföldi befektetők számára. A találkozó talán legfontosabb üzenete a kormány részéről, hogy Magyarország az kritikus telekommunikációs infrastruktúrák, így elsősorban az 5G-s hálózatok kapcsán továbbra sem diszkriminál semmilyen beszállítót pusztán származási ország alapján, lényegében megismételve Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy hónappal ezelőtt elhangzott szavait.

A Huawei számára mindez azt jelentheti, hogy Magyarország április 30-án, az Európai Unió által előírt határidőre vélhetően olyan intézkedéscsomagot fog leadni, mely szabad kezet ad a Huawei meglévő és potenciális partnereinek a további együttműködést és az új megállapodások megkötését illetően.

AZ OPERÁTORÉ A VÉGSŐ SZÓ

Hazánkban egyébként éppen a Huawei hálózati berendezéseit használó Vodafone Magyarország üzemeltet 5G-s mobilhálózatot, legfőképpen Budapest belvárosára fókuszálva, kérdéses ugyanakkor, hogy a Vodafone hosszú távon maradhat-e partnere a kínai gyártónak. Az évtizedes jó viszonyt mindenesetre komolyan veszélyezteti, hogy a Vodafone Csoport év elején közölte, hogy a következő években teljes európai hálózatában leszereli a Huawei maghálózati berendezéseket, így a kínai gyártó jobb híján a hozzáférési hálózatban maradhat tényező a Vodafone-nál.

Az operátorok kezét bizonyos technológiai korlátok is megköthetik, így kompatibilitási okokból kicsi a valószínűsége annak, hogy bármelyik cég az 5G-s kiépítésekre új beszállítóval állapodjon meg. Mindez azt jelenti, hogy a hazai piacon szinte borítékolható, hogy a Telekom mobil oldalon továbbra is az Ericssonnal, a Telenor pedig a ZTE-vel építi majd az új generációs hálózatot, míg a Vodafone továbbra is a Huawei legnagyobb hazai partnere maradhat, jóllehet a cégcsoport fenti döntésének magyarországi hatása egyelőre nem tisztázott.