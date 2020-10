Már népszerűbb itthon a streaming, mint a torrent

Online letöltés nélkül nézhető filmekre, azaz streaming-szolgáltatásra minden harmadik internetezőnek van előfizetése, emellett minden negyedik letölt mások által megszerzett és az internetre feltöltött filmeket, azaz torrentezik - derül ki az NMHH megbízásából tavaly készített kutatásból. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a ténylegesen torrentezők aránya ennél magasabb is lehet, mivel sokan fél-leglális vagy illegális tevékenységként tekintenek a p2p-re, így nem vallják be, hogy használják.

A felmérés rávilágít, hogy összességében az internetezők jellemzően egyiket sem veszik igénybe: a torrentezés és a legális, de fizetős streaming-szolgáltatások (például HBO Go vagy Telekom TV GO) helyett ingyenes online videókat, filmeket néznek letöltés nélkül, vagyis az ingyenes streaminget használja az internetezők bő egyharmada.

Emellett sokan választják az előfizetést is: minden negyedik ember nem torrentezik, de előfizet legális csatornára, minden hatodik szokott csakis torrentoldalakról filmekhez jutni, minden nyolcadik pedig a streaming-előfizetése mellett sem hagyott fel a torrentezéssel. Van további 3 százaléknyi internetező, aki ezek közül egyiket sem csinálja: ők csak olyan filmeket néznek, amelyeket mások szednek le nekik a netről. És végül a maradék egynyolcad pedig nem néz internetről származó filmeket, videókat.

Akik filmeket és sorozatokat néznek az interneten, azok maguk is elismerik, hogy nagyon bele tudnak felejtkezni ebbe a tevékenységbe, és nehezen hagyják abba, ha egyszer elkezdik. A filmnézők 85 százalékával fordult elő a felmérést megelőző egy évben, hogy egy több részes film vagy egy sorozat több epizódját megnézték egymás után, megállás nélkül. Tízből hárman pedig nagyon gyakran csinálják ezt. Minden negyedik filmező netező akár 5-10 vagy több órát is eltölt ezzel egyhuzamban. Különösen jellemző a megállás nélküli online filmnézés (binge-watching, filmtivornya) a legfiatalabb korosztályokra - állítja a hatóság a felmérés alapján.

Egy másik, a témában készített, és a MasterCard által támogatott, nemrég publikált felmérésből az derül ki, hogy a hazai netes vásárlók kétharmadának, azaz nagyságrendileg 2,2 millió embernek van minimum egy online előfizetése. Ezek közül a biztosítási és videóstreaming szolgáltatások a legnépszerűbbek (23-23%), amit a zenestreaming (11%) követ.