Zéró tolerancia a magyar Netflixen

Ma éjféltől szintet lépett a Netflix Magyarországon, miután az online streamingszolgáltatás felületét lokalizálták, emellett egyre több a lokaziált, tehát legalább magyar felirattal vagy szinkronnal ellátott tartalom.

Ma éjféltől immár teljesen lokalizáltan, magyarul is elérhető hazánkban a Netflix online videostreaming-platform, a szolgáltatás ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a nyelvi akadályokat végérvényesen leküzdve meghódíthassa Magyarországot. Az itthon 2016-ban megjelenő Netflixnél mindehhez kellett az is, hogy a platformra minél több, lokalizált tartalom kerüljön fel, azaz legalább magyar nyelvű felirat, de még inkább szinkron legyen minden tévésorozat-epizódhoz vagy filmhez.

Felületi kezelés

Ez a feltétel a 2016-os indulásnál egyáltalán nem volt adott, az azóta eltelt időszakban azonban a Neflix több mint ötezer címet tartalmazó magyarországi katalógusából 72 film vagy sorozat lett szinkronos és több mint 900-at láttak el magyar felirattal. Ma éjféltől a magyar nézők már a felületet is magyarul érhetik el, ehhez a webes felületen a felhasználói fióknál át kell állítani a platform nyelvét magyarra. Ezt követően a menük, címek és rövid (epizód)leírások is magyarra változnak, jóllehet egy-két helyen találni még a rendszerben olyan szövegelemeket, melyeket nem fordítottak le - vélhetően ezek lokalizációja folyamatosan zajlik a háttérben. Az applikációk nyelvét nem érinti ez a nyelvválasztás, azok egyelőre továbbra is a telefonon vagy tableten alapértelmezetten beállított nyelven jelennek meg.

Fontos, hogy a fiókbeállításoknál a nyelvválasztás kihat a felhasználó számára elérhető katalógus összetételére is. Az első tesztek alapján ha a nyelvet magyarra állítjuk, a Netflix csak azokat a tartalmakat jeleníti meg, melyekhez elérhető valamilyen lokalizáció, más sorozatok vagy filmek még a címre külön rákeresve sem jelennek meg a felületen. Szerencsére az újabban felkerülő tartalmak szinte mind kapnak magyar feliratot legalább, így a Netflix ígérete szerint mostantól ilyen lesz minden saját gyártású (Netflix Originals) film vagy sorozat.

A szinkronos és más, legalább felirattal ellátott lokalizált tartalmak térnyerése, illetve a kezelőfelület lokalizációja komoly fegyvertény lehet a Netflix kezében, különösen mivel a cég egyes kultsorozatai egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban. Ezzel együtt is kérdéses, hogy az HBO GO pozíciójára mekkora valós veszélyt jelent egy lokalizált(abb) Netflix, mindenesetre az erősebb lokalizált tartalomválaszték révén a cég a távközlési szolgáltatókkal folytatott, tartalomközvetítésre vonatkozó potenciális megállapodások terén is kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.

Nyomasztó konkurencia

Ennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy a magyar piacon tradicionálisan a távközlési szolgáltatókon keresztül fizetnek elő a nagyobb tömegek a videostreaming-platformokra - ezt a gyakorlatot az HBO vezette be, mely eleinte a lineáris tévécsatornái mellé csomagolta az HBO GO streamingszolgáltatást. Később az HBO GO-ra külön, a lineáris HBO csomagok nélkül (sőt, bármilyen tévéelőfizetés nélkül) is elő lehetett fizetni a telkóknál, két évvel ezelőtt pedig már önállóan, közvetlenül az HBO-nál is megrendelhető a szolgáltatás.

A Netflix lokalizációjának fejlődése alighanem részben annak tudható be, hogy a streamingszolgáltatót a honi piacon egyre komolyabb nyomás alatt tartja a konkurencia, így bővülést a legutóbbi negyedéves üzleti jelentés szerint szinte már csak a nemzetközi piacok hoztak a cégnek.