Végleg búcsúzik a Daydream VR

Hivatalosan is búcsúzik a Google androidos VR platformja, a Daydream VR. A Google terméktámogatási oldalán különösebb felhajtás nélkül közzétett, szűkszavú posztjában közölte, az Android 11-gyel véget vet az egy ideje már elhanyagolt Daydream VR app támogatásának.

A posztban a keresőóriás arra figyelmeztet, a Daydream VR alkalmazás a legfrissebb Androidon már nem biztos hogy kifogástalanul működik majd, ugyanakkor a platformra külső fejlesztők által készített tartalmak jelentős része önálló alkalmazás formájában továbbra is elérhető maradhat a Play Store-ból. Ezeknél az appoknál a Daydream támogatás vége a Google szerint nem jár majd felhasználói adatvesztéssel. Ezzel párhuzamosan a vállalat a Daydream View okostelefonos VR headset-tok, illetve a hozzá tartozó kontroller árusítását is végleg befejezi.

A Daydream támogatásának vége valószínűleg senkit nem fog megrázni, arra már bő egy éve számítani lehetett - már a tavaly ősszel bejelentett Pixel 4 okostelefonok sem támogatták a platformot. Ahogy az XDA Developers is idézi, akkor a Google azzal indokolta a döntést, hogy jelentősen visszaveti a felhasználói élményt, hogy a VR élményekhez a felhasználóknak be kell helyezniük okostelefonjaikat a headsetbe, így pedig elvesztik a hozzáférést az egyébként rendszeresen használt alkalmazásaikhoz.

A Google a későbbiekben inkább az AR élményekre fókuszál majd, épp a napokban bővítette a Goolge Play Services for AR-t támogató eszközök listáját, amellyel azokon az ARCore SDK is igába hajtható, a fejlett okostelefonos kiterjesztett valóság funkciókhoz. A cég továbbá ugyancsak múlt héten frissítette a Google Maps Live View AR felületét is, amelyen immár az okostelefon élő kameraképére a közeli nevezetességek pozícióit is valós időben ráhúzza.

Ezzel az okostelefonos VR utolsó, omladozó bástyája is ledőlt - az irányvonal másik zászlóvivője, a Samsung Gear VR támogatása már tavaly eltűnt a koreai gyártó készülékeiből. A termékkategória evolúciójának következő lépcsőfokát az önálló, csatlakoztatott PC vagy okostelefon nélkül is használható VR headsetek jelentik, amelyekben sok esetben még az okostelefon-piacról ismerős hardver dolgozik, noha mára többek között a Qualcomm is biztosít kifejezetten a VR headsetekre szabott rendszerchipeket - ilyen dolgozik egyebek mellett a Facebook idén ősszel bejelentett, Oculus Quest 2 szemüvegében is, amely egyaránt használható önálló, illetve PC-hez csatlakoztatható VR headsetként is.

A Daydream kivezetése ugyanakkor nem rántja ki teljesen a talajt azon renegát fejlesztők lába alól, akik tovább kísérleteznének az okostelefonos-szemüvegkeretes VR megoldásokkal, a Google ugyanis tavaly év végén nyílt forrásúvá avatta a Daydream elődjeként ismert Cardboard platformot, amelyhez idén májusban még Unity SDK-t is elérhetővé tett.