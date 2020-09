A Google androidos keresőmotor-aukcióját támadja a DuckDuckGo

Lezárult a Google idei utolsó negyedévre vonatkozó, androidos keresőmotor-aukciója - az eredményekkel ugyanakkor nem minden szereplő elégedett. Nemtetszésének a felhasználói adatvédelemre kiemelt hangsúlyt fektető keresőjéről ismert DuckDuckGo blogposztban adott hangot, miután számos európai országban kiszorult az androidos kínálatból, helyét pedig több helyen a Microsofttól ismert Bing vette át.

A Google-re az Európai Bizottság 2018-ban 4,3 milliárd eurós bírságot rótt ki, miután az Android rendszerben versenyellenes használati feltételekkel betonozta be internetes keresőjének, illetve böngészőjének pozícióját. A cég ezért mára négy opciót is lehetővé tesz az alapértelmezett kereső kiválasztásakor a rendszeren (legalábbis Európában) - azt pedig, hogy a négyesbe mely országokban melyik cég terméke kerülhet be, negyedévente megrendezett aukciókon dönti el. A felhasználók a három legnagyobb összeggel jelentkező vállalat, és persze a Google keresői közül választhatnak.

NEM A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK DÖNTENEK

A DuckDuckGo a fenti eljárást már korábban is kritizálta, noha egészen mostanáig aránylag jó helyeket ért el az aukciókon. A cégnek azonban most alig 8 országban sikerült bekerülnie a keresőmotorok négyesébe - viszonyításképpen a Yandex szintén 8, míg a Bing 13, az GMX 16, a PrivacyWall 22, az Info.com pedig mind a 31 érintett ország kínálatában ott van. A felállás a következő aukcióig érvényes, azaz az idén október 1. és december 31. közötti időszakra.

A vállalat posztjában arról ír, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a felhasználók igényeit, nem azokat az opciókat ajánlja fel számukra, amelyeket legszívesebben választanának, hanem azokat, melyek tulajdonosai a legnagyobb összegeket fizetik ki a Google-nek. Ez a DuckDuckGo szerint az aukciók résztvevőit is arra sarkallja, hogy a licitek során akkora összegeket dobjanak be, amekkora várakozásaik szerint keresőiken keresztül a felhasználóktól befolyik majd - ez pedig a keresők még kiterjedtebb monetizációjához vezet, több hirdetéssel, kevesebb adománnyal jótékony célokra, végeredményben pedig a felhasználók adatvédelmének további romlásával.

Bár a cég szerint a DuckDuckGo kereső már 2014 óta rendkívül nyereséges, miután esetében a felhasználóktól begyűjtött nyereség maximalizálásánál fontosabb azok magánszférájának védelme, hosszú távon nem tudja majd túllicitálni a profitorientált riválisokat - az elmúlt években pedig egyszerűen azért tudott több helyet megszerezni, mert a konkurens nagyvállalatok nem nyújtották be időben jelentkezésüket a korai aukciós körökre.

A jelenlegi rendszer alternatívájaként a DuckDuckGo azt javasolja, hogy a keresőmotor-választó menü kezdőlapján az adott piacon a legnagyobb részesedéssel rendelkező keresők legyenek jelen, véletlenszerű sorrendben, a többi opció pedig görgetéssel legyen elérhető. A vállalat szerint az Európai Bizottság döntése egyáltalán nem javítja a versenyügyi helyzetet, és továbbra is csak a Google malmára hajtja a vizet.