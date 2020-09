Külön céggé alakulhat a TikTok, amelyből az Oracle is részesül

Új vállalati entitásba szervezné ki a TikTokot a ByteDance a Financial Times értesülései szerint. Bár ez önmagában nem hozna jelentős változást a vállalati struktúrába, miután a videós közösségi oldal székhelye már így is Kaliforniában található, ahol az "névleges" függetlenséget élvez az anyacégtől, az új vállalatból a lap szerint korábban lehetséges felvásárlóként emlegetett Oracle is kisebbségi tulajdonrészt kapna.

A potenciális új megállapodást még sok kérdés övezi, egyelőre többek között az sem világos, az új entitás a korábban felmerült akvizíció kapcsán emlegetett egyesült államokbeli, kanadai, ausztráliai és új-zélandi TikTok-ágazatot vagy a globális operációt ölelheti fel. Akárhogy is, a lépéssel, főleg az Oracle belépésével a TikTok sokkal élesebben elválhat a kínai anyacégtől, az új, amerikai társtulajdonos pedig biztosíthatja, hogy az egyesült államokbeli felhasználók adatait a cég valóban csak az Egyesült Államokban tárolja - igazodva az USA külföldi befektetésekért felelős bizottsága, a CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) irányelveihez.

Az ugyanakkor egyelőre nem ismert, az Oracle pontosan mekkora szeletet vághat majd magának az újonnan alakuló vállalatból, és bár egy hasonló szerkezeti átalakulás arany középútnak tűnhet az Egyesült Államok és Kína közötti egyre feszültebb helyzetben, korántsem biztos, hogy eloszlatja az USA nemzetbiztonsági aggályait az app kapcsán. Utóbbiak miatt egyébként a TikTok Indiában már tiltólistára került - a keletkezett űrt pedig a YouTube már el is kezdte feltölteni a régióban, Shorts névre hallgató TikTok klónjának bétájával.

Ahogy a The Verge is kiemeli, a most kilátásba helyezett megállapodás részletein a felek jelenleg is dolgoznak, Donald Trump amerikai elnök pedig egyelőre nem bólintott rá az üzletre. A TikToknak az elnök rendelete szerint legkésőbb november 12-ig kell rendeznie sorait, ha eddig a dátumig nem sikerül eloszlatnia a biztonsági aggályokat, az USA-ban is tiltás vár rá.