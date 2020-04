Már havi több mint félmillió fejlesztő használ Fluttert

A Google elárult néhány számot a keresztplatformos frameworkről, és annak kiadási menetrendjén is csiszol.

Egészségesen növekszik a Flutter, a Google nyílt forrású, keresztplatformos keretrendszere: mint arról a vállalat blogposztjában beszámolt, a framework megjelenése óta eltelt 16 hónapban azt összesen több mint 2 millió fejlesztő vette használatba, márciusra pedig havi 10 százalékos növekedést könyvelhetett el a cég. Ezzel a Facebooktól ismert React Native-vel és hasonló megoldásokkal versenyző keretrendszer havi közel félmillió fejlesztőt vonz maga köré.

Nem meglepő módon a gyors alkalmazásfejlesztést ígérő megoldás a startupok körében a legnépszerűbb, a Google szerint a Flutter használóinak 35 százaléka kerül ki közülük, míg 26 százalékuk dolgozik nagyvállalati környezetben. Utóbbi bázis egyébként nemrég a Nubankkal, az Ázsián kívüli legnagyobb digitális bankkal bővült, amely több mint 20 millió ügyféllel rendelkezik. Ahogy a Google is kiemeli, a nagyvállalatok esetében a különböző, professzionális Flutter komponensekre a legnagyobb az igény - ezek biztosítására a cég a SyncFusion csapatával lép együttműködésre, akikkel már többek között PDF kezelést és vonalkódgenerálást célzó megoldásokat is kínál Flutter környezetben. A fejlesztők további 19 százaléka szabadúszó, 7 százalék pedig dizájnügynökségeknél dolgozik.

A projektekhez a legtöbben a keretrendszer stabil csatornáját használják, ez a fejlesztők mintegy 78 százalékára igaz, ugyanakkor 11 százalék a béta, további 11 pedig a dev és master csatornákra is elmerészkedik. Jelenleg nagyjából 50 ezer Flutterre épülő app található a Play Store-ban - a platform népszerűsödését ugyanakkor jól mutatja, hogy ebből 10 ezer az elmúlt hónapban került fel az alkalmazásboltba. A terjeszkedésben komoly szerepet játszik, hogy a Flutter az Android és iOS alkalmazások mellett asztali és webappok felé is kinyitotta kapuit.

A fentieken túl a Google a framework kiadási menetrendjét is ráncba szedi, miután a projekt növekedésével egyre nehezebben lett áttekinthető, hogy a következő release pontosan mikorra várható és milyen kódot tartalmaz majd, illetve a különböző ágak tesztelése sem volt zökkenőmentes. A vállalat a Flutter áprilisi kiadásával ezért új branching modellt vezet be, dedikált stabilizációs időszakkal a stabil és béta verziókhoz - így a cégnek egy hónapja lesz rá, hogy a bétákhoz kiadja a kritikus javításokat. Stabil kiadások várhatóan negyedévente érkeznek majd, persze szükség esetén utóbbiakhoz is ad ki hotfixeket a cég. Mindezek mellett a Flutter és a Dart kiadási folyamatait is szinkronba hozza a Google.

A cég továbbá az új kiadások verzió-nevezéktanát is átírja, ennek pontos részleteiért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó blogposztját, további információkért pedig a projekt GitHub oldalát.