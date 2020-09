Megszünteti a fizetős Chrome kiegészítők támogatását a Google

Kivégzi fizetős Chrome kiegészítőkben használt Payments API-ját a Google. Az egyszeri fizetések, havidíjak vagy ingyenes próbaidőszakok kezelésére használt API keresőóriás blogposztja szerint azért búcsúzik, mert míg létrehozásakor, mintegy 11 évvel ezelőtt még nem álltak hasonló monetizációs lehetőségek a fejlesztők rendelkezésére, mára már sok fizetéskezelő megoldás között válogathatnak. Noha erre a posztban a Google nem tér ki, a leállításban jó eséllyel a Chrome Web Store-ban idén év elején jelentett visszaélések is szerepet játszottak, amelyek miatt márciusban ideiglenesen lekapcsolta a Payments API-t.

A következő hónapokban viszont már teljes kivezetésre lehet számítani, így a már jegelt rendszert használó fejlesztők kénytelenek lesznek más fizetésfeldolgozóra váltani. A vállalat ezen a héten hétfőtől többé már nem teszi lehetővé az API-val fizetős böngészőkiegészítők, vagy alkalmazáson belül megvásárolható termékek létrehozását - ez lényegében a márciusi tiltás véglegesítése.

Az ütemterv szerint idén december 1-től az ingyenes próbaidőszakok is megszűnnek, a Chrome Web Store-ban látható "Try Now" gombokat is eltünteti a vállalat. Jövő év február 1-től a korábban létrehozott, fizetős termékek nem vonnak majd le újabb összegeket az előfizetőktől, legyen szó alkalmazáson belüli vásárlásról, vagy a kiegészítőiért fizetett havidíjról. Utolsó lépésként a licencelésre használt UserLicenses API is búcsúzik, ehhez viszont még nem jelölt ki pontos dátumot a cég.

A fejlesztők számára a migráció úgy tűnik nem lesz zökkenőmentes az új fizetésfeldolgozókhoz, miután a Google nem ad lehetőséget a felhasználói licencek összevont exportálására - helyette azt javasolja a fejlesztőknek, ehhez kérjenek segítséget maguktól a felhasználóktól.