A fejlesztők örülhetnek a ChromeOS tatarozásának

Új online felülettel nyúlna a Chrome OS-t használó fejlesztők hóna alá a Google: a cég bejelentette ChromeOS.dev online platformját, ahol egy sor, a fejlesztők mellett dizájnereket, termékmenedzsereket és üzleti vezetőket célzó forrásanyagot, eszközt és bevált gyakorlatot gyűjt össze.

A ChromeOS.dev felületén követhetők a rendszerrel kapcsolatos legfrissebb hírek, bejelentések, műszaki dokumentációk, illetve egy sor népszerű alkalmazáshoz kapcsolódó kódminta is elérhető. A megoldással a Google elsősorban az Android, web és Linux platformokra dolgozó fejlesztőket célozza - az pedig PWA formában is elérhető, így akár offline is használható.

A felülettel párhuzamosan a Chrome OS-t használó fejlesztők több más újdonságot is kapnak, testreszabhatóvá válik például a rendszeren elérhető, egyelőre béta címkés Linux Terminál, amely lapfülekkel, az ismert billentyűkombinációk támogatásával, jobban átlátható beállításokkal, illetve egyedi megjelenítési témákkal egészül ki.

A rendszer továbbá már az Andorid Emulator teljes értékű verzióját is képes futtatni - legalábbis a támogatott Chromebookokon, így megkönnyítve az alkalmazások tesztelését. Ugyancsak nagy segítség lehet a fejlesztőknek, hogy a Chrome OS M81 és újabb verzióin már közvetlenül Chromebookjaikra végezhetik el az alkalmazások deployment feladatait, így nincs szükség fejlesztői módba kapcsolni, vagy USB-n más eszközöket csatlakoztatni a notebookhoz.

Az újítások időszerűek, a vállalat ugyanis az utóbbi hónapokban jelentős ugrást tapasztalt a Chromebookok eladásaiban: az idén márciustól júniusig tartó időszakban 127 százalékkal több eszköz talált gazdára az Egyesült Államokban, mint egy évvel korábban - a teljes notebook eladások eközben "csak" 40 százalékkal emelkedtek éves szinten. A platformmal kapcsolatos további újdonságokért érdemes felkeresni a ChomeOS.dev-et.