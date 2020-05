Csoportokba rendezhetők lesznek a megnyitott Chrome-tabok

Már a Chrome-ban is csoportokba rendezhetők a megnyitott lapok, a Google böngészőjének a héten érkező, több lépcsőben kiadott frissítésével teszi elérhetővé a funkciót - akihez pedig még nem jutott el, az a Chrome Beta kiadásában próbálhatja ki azt. A megoldás értelemszerűen azoknak lesz majd a leghasznosabb, akik sok lapot tartanak egyszerre megnyitva, a csoportosítással nekik jóval áttekinthetőbb lehet a böngészés.

A funkciót a lapfülekre jobb egérgombbal kattintva lehet használatba venni, a legördülő menüben létrehozott csoportok pedig egyedi névvel, emojival és színkóddal is megkülönböztethetők a taberdő többi részétől, így a különböző projektek, személyes, és munkahelyi tartalmak könnyen elkülöníthetők. Az egyes lapok egy mozdulattal áthúzhatók egyik csoportból a másikba, illetve maguk a csoportok is mozgathatók a felső lapfülsávon. A böngésző bezárásakor a megnyitott lapokhoz hasonlóan a csoportok is menthetők, és visszaállíthatók a következő megnyitáskor.

A Google több hónapja teszteli a megoldást, amely végre a stabil Chrome kiadásba is utat talál. Hasonló funkciót már több más böngészőben is láthattunk, egyebek mellett a Vivaldi és az Opera is kínál csoportosítási lehetőséget a megnyitott lapok számára. A Chrome-ban ugyanakkor egészen idáig külső felektől származó böngészőkiegészítőkre kellett hagyatkozni a lapok átláthatóbb elrendezéséhez. A héten a csoportosítható lapfülek várhatóan a Google Chrome Windows, macOS, Linux és Chrome OS platformokat célzó verzióiban is megjelennek.