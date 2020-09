Kiszivárgott az Xbox Series S dizájnja és árcédulája is

Egy sor új információ szivárgott ki a következő generációs Xbox konzol kis testvére, az Xbox Series S kapcsán - beleértve az eszköz dizájnját, illetve várható árazását is. Mindezekről először a konzol háza táján rendre jól értesült Brad Sams, illetve egy "_h0x0d_" néven ismert Tiwtter felhasználó számolt be, akinek az új modell promóciós videójából is sikerült megkaparintania egy részletet. Persze nem lenne meglepő, ha a Microsoft házon belül is rásegített volna kicsit az adatok elkotyogására, hogy még feszültebbé tegye az új konzolokra való várakozást.

Az első képek alapján az eszköz leginkább élére állított, minimalista táskarádióra emlékeztet, főként az oldalán elhelyezkedő kerek, perforált (vélhetően) szellőzőnyílásnak hála. A konzol jóval keskenyebb, illetve általában véve számottevően kisebb, mint az Xbox Series X, ránézésre kevesebb mint feleannyi helyet foglal majd a tévék alatt, mint az izmosabb verzió.

Az eszközön, ha a képek hitelessége bebizonyosodik, egy audio jack és egy USB-A port biztosan helyet kap, de miután a fotókon, pontosabban rendereken nem látszik a konzol minden oldala, egyelőre kérdéses, pontosan milyen csatlakozópalettát vonultat majd fel. Ránézésre továbbá úgy tűnik az eszközön nem lesz optikai meghajtó, noha egyelőre ezt sem lehet egészen biztosra venni.

A készülék a Sams által felvillantott diák szerint barátságos, nettó 299 dolláros árcédulát kap majd - a spekulációk alapján pedig az Xbox Series X nettó 499 dolláros áron rajtol majd. Nem hivatalos információk szerint az eszközök november 10-én jelennek majd meg.

Persze nem ezek az első pletykák a korábban Lockhart kódnéven emlegetett Xbox Series S kapcsán: az eszköz annak ellenére, hogy számottevően olcsóbb lesz a Microsoft új csúcskonzoljánál, annak számos erősségét megörökli, például a raytracing támogatását is, noha jó eséllyel kisebb maximális felbontás, illetve alacsonyabb másodpercenkénti képkockaszám mellett. Valószínűleg az Xbox Series S tulajoknak Full HD játékkal kell majd beérniük 4K helyett, ugyanakkor miután a nappalik jelentős részében ma is ilyen felbontású tévék figyelnek, ez önmagában nem lesz túl fájdalmas áldozat a játékosok számára. Az értesülésekre a Microsoft egy sokatmondó tweettel reagált.

FRISSÍTÉS

A vállalat nem sokkal később hivatalosan is megerősítette, a "valaha volt legkisebb Xbox" az Xbox Series S érkezését és 299 dolláros árát is. A redmondi óriás a későbbiekre ígért további tájékoztatást - egy újabb kiszivárgott reklámszeletből azonban további részletek is kiderültek a termékről. Eszerint az 120 FPS mellett futtatja majd a játékokat 1440p felbontáson, illetve a dinamikusan változó kijelzőfrissítési rátákat is támogatja. A konzol továbbá egyedi, 512 gigabájtos SSD-t kap, illetve 4K médiatartalmak is lejátszhatók lesznek vele.