Augusztusban bemutatkozhat az olcsóbb nextgen Xbox

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a Microsoft következő generációs Xbox szériája kéttagú lesz: A korábban leleplezett Xbox Series X mellett jöhet egy másik, kisebb teljesítményű variáns is, mely elsősorban azoknak ajánlható, akik legfeljebb Full HD felbontású megjelenítővel rendelkeznek. A pletykák szerint Xbox Series S-re keresztelt konzolgépet augusztusban leplezheti le a Microsoft, megjelenésére pedig nagyjából az Xbox Series X-szel egy időben lehet majd számítani.

A Lockhart kódnévvel ellátott konzol létezésére több kiszivárgott dokumentum is utal, legutóbb az új Xboxok "Dante" nevű devkitjében találtak olyan paraméterezési lehetőséget, mely az adott játékot olyan teljesítményprofillal futtatja, mely passzol a kisebb tudású változat képességeihez. Vagyis ez az üzemmód garantálja, hogy az Xbox Series X-re fejlesztett játékok a lényegesen gyengébb grafikus teljesítménnyel rendelkező kistestvéren is élvezhetően fussanak.

xbox series s koncepció (forrás: reddit)

Bár a Lockhart a The Verge által megszerzett belsős dokumentumok alapján ugyanolyan órajelen ketyegő AMD Zen 2 CPU-t kap majd, mint a nagyobb teljesítményű változat, a grafikus mag teljesítménye és a memória mérete csökkenhet. Előbbi az Xbox Series X 12 teraflopsáról 4 terafopsra, utóbbi 13,5 GB-ról 7,5 GB-ra (alkalmazások számára rendelkezésre álló memória).

A Microsoft az elmúlt fél évben fokozatosan hintette el a kisebb-nagyobb információmorzsákat az új Xbox családdal kapcsolatban. A cég először tavaly decemberben árult el hivatalos részleteket arról, hogyan is képzeli el az Xbox játékkonzolok következő generációját - ekkor hozták nyilvánosságra az új konzol hivatalos elnevezését is. Februárban érkeztek az első komolyabb konkrétumok a hardverről, márciusban pedig már részletesebb specifikációkat is közölt a gyártó a konzolról.