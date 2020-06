Friss robotikai hardverplatformot mutatott be a Qualcomm

Új robotikai platformmal rukkolt elő a Qualcomm: az RB5 névre hallgató fejlesztői megoldás a cég 7 nanométeres gyártástechnológiával készült, annak Kryo 585 processzormagjaival, Adreno 650 GPU-val, valamint 5G kapcsolattal érkezik - bár erre kapcsolódó oldalán a gyártó konkrétan nem tér ki, a paraméterek alapján az eszközön jó eséllyel a Snapdragon 865 SoC teljesít szolgálatot.

A termékkel a vállalat a robotikai piacon igyekszik tovább stabilizálni pozícióját - bár a cég chipjei elsősorban okostelefonokból ismertek, a gyártótól a robotika szegmense korántsem idegen. Ahogy Dev Singh, a vállalat robotikai divíziójának vezetője elmondta, már most világszerte több millió robot támaszkodik a Qulacomm technológiáira - a NASA legújabb, július 17-i kilövésére váró marsjáró robotjában például egy Snapdragon 801 chip is található. A cég várakozásai szerint a szegmens 2025-re mintegy 170 milliárd dollárosra hízik majd.

Az új platform két lapkából épül fel: a felső, SOM (System-on-Module) egység tartalmazza egyebek mellett magát az SoC-t, a RAM-to, a NAND tárolót, illetve az 5G, Wi-Fi és Bluetooth modult is. Mindez egy kiegészítőlapkán ül, amelyre a csatlakozókat szerelte fel a gyártó, méghozzá egészen szép számmal: az eszköz 4 HDMI kimenetet, két USB 3.1 aljzatot, egy USB-C csatlakozót, gigabites Ethernetet, valamint CSI és DSI aljzatokat is kapott kijelzők és kamerák csatlakoztatásához.

A készülékben a fent említett SoC-n túl a Qualcomm Spectra 480 ISP-je is megtalálható, továbbá a cég 5. generációs AI Engine-je is, a készüléken végzett gépi tanulási feladatokhoz. Az eszköz 8K videó rögzítésére is képes, illetve akár 7 kamerát is kezel. Az alapkészlet emellett más kiegészítőkkel, például kameramodulokkal is megtoldható, a cég továbbá egészen 2029-ig biztosít kiterjesztett támogatást a fejlesztői eszközhöz. Szoftveroldalon a Qualcomm két operációs rendszert támogat a platformon, az RB5 Ubuntu, illetve Yocto Linux rendszerekkel a fedélzetén is használható.

A termékkel a Qualcomm az olyan ipari felhasználási területeket célozza, mint a logisztika, a mezőgazdaság vagy az építőipar, de az akár biztonsági vagy egészségügyi szegmensekben is bevethető. Az RB5 platform árazása egyelőre nem ismert, ugyanakkor ahogy az AnandTech írja, az előző generácós RB3 alapkészlet a cég külső partnereinél nettó 449 dollárért kapható, így vélhetően az új modell ára is ezen a környéken mozog majd.