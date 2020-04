A Xiaomi szerint Kína már szinte teljesen talpra állt

Pozitív helyzetképet fest a kínai piaci viszonyokról a világ egyik legnagyobb, feltörekvő mobilgyártója, a Xiaomi, melynek vezetői úgy látják, az ázsiai országban a koronavírus járvány lecsengőben van, a forgalom pedig szinte teljesen helyreállt mostanra.

Ha nem is úgy, mintha mi sem történt volna, de mindenesetre kezd helyreállni a kínai okostelefon-piac a koronavírus járvány lecsengésének köszönhetően - számol be tapasztalatairól a világ egyik legnagyobb okostelefongyártója, a Xiaomi. A cég honi piaca elsőként zuhant be a világjárvány kitörésekor, az első negyedév elején, ám mostanra 80-90%-os visszarendeződés tapasztalható a gyártó szerint.

Shou Zi Chew, a vállalat pénzügyi igazgatója a cég legfrissebb pénzügyi jelentésének kiadásakor tartott konferenciahíváson közölte, a Xiaomi eladásai értelemszerűen az első negyedévben zuhantak be Kínában, bár a vezető azt nem közölte, hogy milyen visszaesést tapasztalt a gyártó.

Fejlesztő vagy? Segíts! Hack the Crisis. Gyere hétvégén fejleszteni, csatlakozz a hazai fejlesztői közösséghez!

A vállalat vezetése szerint a világon végigsöprő koronavírus-járvány esetében globálisan a kínaihoz hasonló felfutási és lecsengési időszakkal lehet számolni. A vállalat úgy véli, hogy azokban az országokban, melyeknél a márciusi-áprilisi időszakban tetőzik a járvány, akár már májusban megkezdődhet a piac fokozatos helyreállása. Chew hozzátette, a kínai példa alapján a Xiaominál arra számítanak, hogy a legtöbb ország gyorsan túlteszi magát a koronavírus okozta megpróbáltatásokon, noha más iparágak hosszú hónapokig tartó, vagy akár éves recesszióval számolnak.

Legutóbb éppen a kínai bérgyártóktól érkezett olyan bennfentes információ a héten, mely optimizmusra adhat okot: Egy az Apple iPhone-jait gyártó cég szerint a kínai gyártókapacitás mostanra szinte teljesen visszatért arra a szinte, ami a világjárvány előtti időszak hasonló periódusát jellemezte. Ezzel együtt korántsem triviális, hogy a nyugati országok lakossága olyan könnyen átvészeli a járvány időszakát, mint a kínaiak - figyelmeztetnek elemzők.

Egyelőre senki nem tudja pontosan megjósolni, hogy a globális kereslet hogyan alakulhat a következő hónapokban, mivel a járvány jelenleg a legtöbb érintett régióban és kulcspiacon még nem tetőzött, és így rendkívül nehéz megtippelni, hogy milyen tényleges humán- és gazdasági veszteségeket okoz majd.