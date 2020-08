Bajban lehet a MediaTek a Huawei-szankciók miatt

Nehéz helyzetbe hozta a Huawei legnagyobb külföldi beszállítóit az Amerikai Egyesült Államok májusban kihirdetett, szeptember közepén hatályba lépő kereskedelmi embargója, mely megtiltja, hogy amerikai technológia bevonásával készülő komponenseket szállítsanak azok gyártói a feketelistán lévő kínai Huawei Technologies számára. A két hét múlva élesedő tiltás elsősorban a chipszállítóktól és gyártóktól vághatja, illetve vágta el a Huaweit, ugyanakkor a döntés súlyosan visszaüthet a cég partnereire is.

Az újabb amerikai embargó egyik legfájóbb következménye a Huawei számára, hogy nem gyárthat számára több processzort a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója, a TSMC. A kínai cég többek közt ennek hatására volt kénytelen teljesen leállni a Huawei csúcskészülékekben található Kirin processzorok fejlesztésével és gyártásával (gyártattatásával), ám míg a TSMC az így kieső megrendelések révén keletkező lyukakat viszonylag könnyedén be tudja tömni, addig a kisebb piaci szereplők számára ez jóval keményebb diónak bizonyulhat.

Ilyen, relatív kisebb cég a szintén tajvani MediaTek is, mely a várakozások szerint a Huawei egyik legfontosabb beszállítójává nőheti ki, illetve nőhette volna ki magát, ha a Kirin processzorok szállítása leáll. A tajvaniak éppen ezért felmentést kértek a kereskedelmi embargó hatálya alól az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumánál, áll a MediaTek témában kiadott szűk közleményében.

Ha a MediaTek végül nem kapja meg az ominózus engedélyt, azzal nem csak a tajvani cég, hanem a Huawei fogyasztói üzletága is jelentős, további veszteséget kénytelen elszenvedni. A tavaly május óta fokozatosan, egyre szigorodó embargók és korlátozások először az Android operációs rendszer támogatását és a GMS licencet ütötték ki a Huawei alól, később a Kirinnel is kapitulálni volt kénytelen cég, most pedig az eleve jellemzően gyengébb minőségű termékekkel rendelkező MediaTek is kieshet a partnerek köréből.

A kínaiak ezzel együtt vélhetően jelentős készletet halmoztak fel az elmúlt hónapokban a jelenleg elérhető Kirin processzorokból, ám kérdéses, hogy ez a készlet meddig lesz elég, és az addig hátralévő időben sikerül-e bármilyen B-opciót találnia a Huaweinek a probléma megoldására.