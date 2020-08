Változatlanul érkeznek a frissítések a Huawei mobilokra

Nem kell attól tartaniuk a felhasználóknak, hogy az elmúlt egy-két évben eladott Huawei okostelefonok hirtelen minden szoftverfrissítéstől el lesznek vágva, amiért az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma által tavaly kiadott, többek közt a Google és a Huawei közös munkáját lehetővé tevő általános kereskedelmi licenc múlt héten lejárt - szögezi le a kínai óriáscég. A kereskedelmi licenc kifutásának ettől függetlenül lehetnek komoly következményei, de ezt elsősorban a kisebb amerikai távközlési cégeknek fájhat majd.

NEM ENGEDÉLYKÖTELES

Az ideiglenesen, egyéves időtartamra kiadott általános kereskedelmi licenc múlt heti lejártának potenciális hatásairól pénteken jelent meg elemzés a Washington Postban. A lap többek közt leírta, hogy az Egyesült Államok által tavaly májusban életbe léptetett kereskedelmi embargó hatására a Google nem tudott az embargó után forgalomba kerül Huawei készülékekre Google Mobile Services (GMS) licencet kiadni, és a régebbi modellekre érkező frissítések támogatása is csak a most lejárt ideiglenes engedély révén valósulhatott meg.

Számos másodközlés ebből az információból kiindulva kész tényként kezelte, hogy a régebbi Huawei okostelefonokra a jövőben semmilyen Android biztonsági frissítés, sőt Google alkalmazásfrissítések sem érkezhetnek majd, ám a Huawei Technologies ezt tegnap délutáni nyilatkozatában határozottan cáfolta:

Függetlenül a döntéstől a Huawei továbbra is gyárthat és árusíthat olyan Google-licensszel rendelkező GMS-termékeket, melyek 2019. május 16. előtt kerültek kereskedelmi forgalomba. Ezek a termékek mind hozzáférnek a Google Play-hez, ahonnan alkalmazásokat tudnak letölteni és frissíteni. A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket. Vásárlóink a nyílt forráskódú közösségnek és a Huawei saját fejlett K+F képességeinek köszönhetően továbbra is megkapják a szoftverfrissítéseket és szolgáltatásokat.