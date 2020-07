Letölthető a Microsoft Family Safety alkalmazása

Publikusan elérhető a Microsoft Family Safety alkalmazása: a szülőknek szánt app egyebek mellett a gyerekek kijelző előtt töltött idejének szabályozását, illetve földrajzi pozíciójuk követését célozza. Az alkalmazás preview címkével már tavasszal elrajtolt, most azonban a vállalat a stabil verziót is bejelentette, amely Android és iOS rendszereken is használatba vehető - a Windows 10-es PC-k és az Xbox konzolok mellett.

Az eszközzel a szülők automatizált heti jelentéseket kaphatnak gyerekeik online tevékenységéről, amelyben a leggyakrabban használt appok és játékok, a kijelző előtt töltött összes idő és a gyakran látogatott weboldalak is követhetők. Ha az eredmények alapján a gyerekek egy-egy appal túl sok időt töltenek el, lehetőség van azokat külön-külön is korlátozni és napi időhatárokat beállítani például a kedvenc játékokhoz, közösségi médiafelületekhez vagy egyéb szolgáltatásokhoz. A Family Safety app a fentieken túl egy sor szűrőt is tartalmaz, amellyel az online keresési eredmények, illetve egyéb tartalmak is korlátozhatók a Microsoft Edge böngésző felületén, így meggátolva például, hogy a gyerekek felnőtt oldalakra tévedjenek. Az appban manuális tiltólista beállítására is lehetőség van - igaz, utóbbi két funkció egyelőre csak Android, Windows és Xbox platformokra korlátozódik, de a Microsoft már dolgozik az iOS-es megoldáson is.

A megoldással a gyerekek Microsoft Store-ban történő vásárlásai is monitorozhatók, azokról a szolgáltatás a szülőknek automatikusan kiküld egy jóváhagyáskérő emailt, mielőtt megtörténne a tranzakció. Mindezek mellett az alkalmazásban a család valamennyi tagjának földrajzi pozíciója is folyamatosan követhető. A redmondi óriás ígérete szerint az app teljes kontrollt ad a felhasználói adatok kezelése felett, a lokációra vonatkozó információkat pedig semmilyen formában nem értékesíti, vagy osztja meg külső felekkel a cég.

A Microsoft tervei szerint a Family Safety alkalmazás a későbbiekben további képességekkel bővül majd, a következő hónapokban pedig két prémium funkciót is kap, amelyek a Microsoft 365 Family előfizetőket célozzák. Az egyik ilyen funkció a Drive Safety lesz, amellyel az app járművezetés közben figyeli a felhasználók viselkedését és javaslatokat tesz annak javítására, a másik pedig a Location Alerts, amely figyelmeztet, ha a családtagok megérkeznek egy előre beállított helyre, vagy épp elhagyják azt. A Family Safety már Androidon és iOS-en is használatba vehető.