Friss hardvert kapnak az iMacek

Frissíti iMac asztali számítógépeit az Apple - noha még nem a sokak által izgatottan várt ARM-os átállásról van szó, a 27 hüvelykes modellek számottevően izmosabb hardvert kapnak, illetve a 21,5-ös variánsokat sem hagyta teljesen érintetlenül a cég.

Bár külsőre az eszközök nem változnak, a motorháztető alatt azért találni fontos újításokat: a 27 hüvelykes iMac bár megtartja ismert 5K kijelzőjét, arra opcionálisan elérhetővé válik az Apple Pro Display XDR-ről megismert, matt Nano-Texture borítás, amely a kijelző csillogását hivatott meggátolni. Nem egy egyszerű matt fóliáról van szó, az Apple a matt kivitel eléréséhez az üvegborítás felületét módosította, amelynek hála a cég szerint a tükröződés visszanyesése mellett a képminőség és kontraszt sem romlik. A Nano-Texture felületet ugyanakkor a cég továbbra sem méri olcsón, az 500 dollárral dobja meg az iMacek árát - igaz az említett Pro Display XDR esetében még 1000 dolláros felárat jelentett, a gyártónak tehát valószínűleg sikerült mérsékelnie az előállítási költségeket. Az ízlés szerint fényes, vagy csillogásmentes panel fölött új, Full HD webkamera figyel.

A 27 hüvelykes modell emellett új processzoropciókat is kap, a vásárlók már az Intel 10. generációs, Comet Lake lapkái közül válogathatnak, kezdve a hatmagos, 3,1 gigahertzes alap- és 4,5-ös csúcsórajelű Core i5 modellel, de 3,3/4,8 gigahertzes, ugyancsak hatmagos i5 lapkával vagy 3,8/5 gigahertzes, nyolcmagos Core i7 chippel is elérhető az eszköz. A Core i9 sem maradt ki az opciók közül, a tízmagos lapkából 3,6 gigahertes alap- és 5 gigahertzes turbófrekvencia csavarható ki.

A GPU terén is akad újítás, az i5-ös modellekben 4 gigabájt GDDR6 memóriával szerelt AMD Radeon Pro 5300 grafika dolgozik, a Core i7-es és i9-es konfigurációk pedig 8 gigabájtos Radeon Pro 5500 XT vagy 5700, sőt igény szerint 16 gigabájtos Radeon Pro 5700 XT GPU-val is felszerelhetők - amelyektől akár 55 százalékos teljesítménybeli előrelépést ígér a gyártó. A vállalat mindezek mellett a 2666 megahertzes DDR4 RAM maximális kapacitását is kitolta, 64 helyett abból akár 128 gigabájt is elérhető a készülékbe, amely végre az Apple T2 biztonsági chipjét is megkapja.

A fentiekkel ellentétben nem csak a 27 hüvelykes modellt érintő változás, hogy az Apple immár teljesen elköszön Fusion Drive néven ismert merevlemez-SSD hibridjeitől, és teljes iMac portfóliójában SSD háttértárakra áll át, beleértve a 21,5 hüvelykes iMacet is. A tárterület akár 8 terabájt is lehet. Az iMac Pro háza táján fontos változás továbbá, hogy abból már nem elérhető a korábbi nyolcmagos Intel Xeon processzoros alapkonfiguráció, helyette a lapka 3 gigahertzes alap- és 4,5-ös turbóórajelű, tízmagos verziójával indul a széria. Az árazás lépcsőin egyik modellnél sem változtatott az Apple.