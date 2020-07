Csúcstelefonjait is elkezdi Indiában gyártatni az Apple

Az élvonalbeli iPhone-okat is elkezdi Indiában gyártani az Apple: a TechCrunch a cupertinói óriáshoz közeli forrásai szerint a cég gyártópartnere, a Foxconn már nem csak megkezdte a jelenlegi csúcsszéria összeszerelését az indiai Chennai városához közeli üzemében, de az első az országban gyártott iPhone 11 modellek már a boltokba is eljutottak, igaz egyelőre viszonylag kis mennyiségben.

A lap szerint az Apple és a Foxconn első körben kis darabszámmal indította be a gyártást a régióban, a későbbiekben azonban annak felskálázását tervezik. Természetesen az iPhone-ok elsöprő többsége továbbra is kínai gyártósorokról kerül ki, az Apple ugyanakkor láthatóan igyekszik fokozatosan leépíteni függőségét az országtól. A helyi gyártás felpörgetése azért is fontos a cég számára, mert a közeljövőben tervezi élesíteni online boltját Indiában, jövőre pedig első fizikai üzletét is megnyitja majd az országban - a lokálisan készült eszközökkel pedig elkerülheti az Indiában az elektronikai eszközökre érvényes, vaskos, 20 százalékos behozatali vámot.

A cég nem most kezd először Indiában gyártatni, a Wistron névre hallgató, tajvani székhelyű összeszerelő-partnerének az indiai Bengaluruban található csarnokaiban már 2017 óta készülnek az élvonalból már leköszönt modellek. Többek között az eredeti iPhone SE, az iPhone 6s és iPhone 7 készülékeket is gyártatta ott az Apple (igaz előbbi kettő gyártását itt már tavaly leállította), jelenleg pedig az üzemben iPhone XR telefonokat szerelnek össze. Noha az Apple nem erősítette meg hivatalosan a TechCrunch értesüléseit, Piyush Goyal indiai ipari és kereskedelmi miniszter múlt pénteken ugyancsak arról számolt be, a vállalat megkezdte az iPhone 11 sorozat gyártását az országban.

Az indiai rajt hosszas kutatás eredménye a cég részéről, a lap forrásai ugyanis arról beszéltek, az Apple már évek óta próbál a régióban nagyobb gyártási kapacitást kiépíteni, ugyanakkor egészen idáig nem tudott olyan szerződéses gyártópartnereket találni, amelyek megfelelnének biztonsági és minőségbiztosítási elvárásainak.