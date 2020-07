A Messenger androidos és iOS-es appjaiba is jön a kijelzőmegosztás

A Messenger okostelefonos alkalmazásaiban is elérhetővé teszi a kijelzőmegosztást a Facebook. Mint arról a közösségi óriás blogposztban beszámolt, az asztali appban már egy ideje használható funkció most az iOS-es és androidos verziókba is utat talál, így a videohívások során a készülékek kijelzőjének tartalmát már ezeken a platformokon is egy gombnyomással megoszthatják a felhasználók.

A funkció a hagyományos, illetve maximum 8 fős csoportos hívásoknál is bevethető, a Rooms esetében pedig a felső határt 16 főnél húzta meg a vállalat. Az asztali és webes alkalmazásként is elérhető Messenger Roomsban ráadásul a közeljövőben tovább bővül a keret, így a Facebook ígérete szerint hamarosan a támogatott maximális résztvevőszám, azaz ötven fő esetében is bevethető lesz. Az idén májusban elrajtolt Mesesnger Roomsban az egyes videomeetingek adminisztrátorai határozhatják meg, hogy az adott hívásban minden jelenlévő számára bekapcsolják a funkciót, vagy csak saját képernyőjük tartalmát osztják meg.

Az újítást a cég a Messenger androidos és iOS-es alkalmazásában, illetve webes felületén több lépcsőben már elkezdte kiadni, így a rövidesen világszerte mindenkinél elérhetővé válik. A képernyőmegosztás a videohívások közben a Messenger vezérlőpaneljéről érhető el, a "Share Your Screen" gombra bökve, majd a jobb felső sarokban elhelyezett piros STOP gombbal, vagy a hívás megszakításával állítható le.

A megoldással a Facebook igyekszik a videobeszélgetések terén is vonzóbbá tenni platformját az otthoni felhasználók számára, miután az olyan riválisok mint a Zoom a vállalati ügyfelek mellett a magáncélú felhasználásban is egyre nagyobb teret hódítanak - ehhez egyébként utóbbi cég a napokban dedikált hardvert is bejelentett.