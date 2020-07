Többet ér az Nvidia az Intelnél

Fontos mérföldkövéhez ért tegnap az amerikai chipgyártó ipar, csütörtökön az Nvidia lett a legértékesebb chipgyártó az Egyesült Államokban, miután papírjainak értéke a délutáni kereskedésben 2,3%-os növekedést követően elérte a 404 dolláros szintet. Az Nvidia piaci kapitalizációja ezzel eddig soha nem látott szintre, 248 milliárd dollárra emelkedett, ezzel megelőzve a 246 milliárd dollárt érő Intelt.

Az Nvidia évek óta az egyik legjobban teljesítő, tőzsdén jegyzett vállalatnak számít az iparágban, miután a cég az eredeti kompetencián, a személyi számítógépekbe szánt grafikus chipek fejlesztésén túllépve adatközpontok számára fejlesztett megoldásokat is integrált portfóliójába, valamint olyan területek felé is nyitott, mint az önvezető autók. Az egykor a világpiacot minden szempontból domináló Intel ezzel szemben késve és nem megfelelően reagált az iparág fontos változásaira, így többek közt teljesen lemaradt az okostelefon-bummról, illetve több megújítási kísérlete is kudarcba fulladt.

az nvidia santa clara-i főhadiszállása

Bár a chipgyártók az új koronavírus világjárvány hatására többnyire növelni tudták forgalmukat, ezzel párhuzamosan a részvénypiacon is túlteljesítettek más iparágakat, az Intel sokkal kevésbé tudta a helyzetet a hasznára hajtani, mint az Nvidia. Mindezt kitűnően szemlélteti, hogy míg az Intel részvényeinek árfolyama idén 2%-ot esett, addig az Nvidia ezzel párhuzamosan 68%-os növekedést ért el a részvénypiacon, elsősorban az adatközponti üzletág szárnyalásának és alapvetően jó kilátásainak köszönhetően.

Az Intel ráadásul közben nemzetközi szinten is egyre nagyobb nyomás alá került, így a cégnél már két ázsiai riválisa, a Samsung Electronics és a TSMC is többet ér. Az Intelt emellett a járványhelyzetben kialakult ellátási nehézségek is komolyan sújtották, emellett az új generációs, 10 nanométeres Tiger Lake processzorok fejlesztése is több erőforrást emésztett fel a vártnál.

Árbevétel szinten ugyanakkor az Nvidia egyelőre meg sem közelíti az Intelt, legalábbis az idei elemzői várakozások szerint előbbi idén 34%-kal, 14,6 milliárd dollárra tudja majd növelni árbevételét, míg utóbbinál 2,5%-os növekedést vár a konszenzus, ami 73,8 milliárd dolláros éves forgalomnak felelhet meg.