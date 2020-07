Udvariasan tessékelhetik ki Franciaországból a Huaweit

Informális találkozókon arról tájékoztatta az illetékes francia kormányhivatal, az Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) az országban működő mobilszolgáltatókat, hogy miután a Huawei Technologies 5G-s mobilhálózati eszközeinek használatára kiadott engedélyek hatálya lejárt, nem fogják azokat meghosszabbítani - áll a Reuters bennfentes informátorokra hivatkozó exkluzív tudósításában. Mivel Franciaországban az ANSSI-tól kell licencet kérni gyakorlatilag minden 5G-s komponens felhasználására, a szervezet pedig legfeljebb 8 évre ad ki ilyen engedélyt, mindez azt eredményezheti, hogy legkésőbb 2028-ra a Huawei eszközei teljesen eltűnhetnek a francia mobilszolgáltatók hálózatából.

A francia rendszerben az operátoroknak - függetlenül attól, hogy melyik gyártót választják - egységesen engedélyeztetni kell az eszközök felhasználását. Az ANSSI az eljárás során mérlegeli többek közt a helyi kockázatokat és ez alapján dönt egy háromtól nyolc évig terjedő használati engedély kibocsátásáról, melyet a lejáratot követően - legalábbis elvileg - meg lehet hosszabbítani. A Reuters forrásai szerint a nagyobb francia városokra vonatkozóan a szervezet kibocsátotta az első licenceket, melyek a Huawei esetében 3-5 évre, a Nokia és az Ericsson berendezéseinél pedig 8 évre szólnak.

Az orange a nokiát és az ericssont választotta (a fotón stephane richard vezérigazgató)

Amennyiben a francia kormány valóban nem szándékozik meghosszabbítani a Huawei eszközökre vonatkozó működési engedélyeket, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kínai beszállító berendezéseit a lejáratkor el kell távolítani a hálózatokból. Tekintve, hogy az 5G-s beruházások megtérülése egyes számítások szerint 8-10 év is lehet, mindez azt jelentheti, hogy azok a szolgáltatók, melyek a Huawei mellett teszik le a voksukat adott esetben jelentős deficitre számíthatnak az évtized második felében.

Franciaországban két operátor, a Bouygues Telecom és az SFR használja kiterjedten a Huawei eszközeit. A szolgáltatók dolgát nem könnyíti meg, hogy az ANSSI licencfeltételei szerint - és részben bizonyos technológiai korlátok miatt - ha a két cég beszállítót vált, akkor a meglévő 4G-s hálózati eszközparkját is le kell cserélnie, ami rendkívül költséges, illetve a szolgáltatások folytonosságát adott esetben veszélyeztető folyamat is lehet. Nem véletlen, hogy a két cég idén többször is hangsúlyozta, hogy egy ilyen szcenárió megvalósulása esetén kompenzációt vár az államtól.

Bár a végkimenetel ugyanaz, a francia kormány eljárása, illetve kommunikációja lényegesen különbözik a brittől. Nagy-Britanniában július közepén jelentették be, hogy a Huawei 5G-s mobilhálózati berendezéseinek legkésőbb 2027-ben menniük kell a brit hálózatokból, és ha ez nem lenne elég, jövő év elejétől nem vásárolhatnak több 5G-s hálózati eszközt a brit operátorok a kínai gyártótól. A döntés bejelentése heves tiltakozást váltott ki a kínai diplomáciából, míg az Egyesült Államok a legfelsőbb szinten üdvözölte azt.