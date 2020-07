Kína válaszlépése a Nokiát és az Ericssont fenyegeti

Nagy-Britannia ugyan már nem az Európai Unió tagja, a Johnson-kabinet múlt heti döntése a kínai Huawei Technologies brit piacra vonatkozó korlátozásairól mégis számos jelentős amerikai szövetségest felbátoríthat az Európai Unión belül hasonló korlátozó intézkedések meghozatalára. Kína ugyanakkor korábbi ígéretének megfelelően ezúttal már kész lehet komoly válaszlépéseket tenni, mely bennfentes források szerint legrosszabb esetben az európai eszközgyártók Kínában készülő termékeinek teljes exportkorlátozása lehet.

A LEGROSSZABB ESHETŐSÉG

A Wall Street Journal forrásai szerint a kínai kereskedelmi minisztérium asztalán lévő terv alapján a Nokia és az Ericsson kínai gyárakban készülő berendezései lényegében nem hagyhatnák el az országot, ezzel súlyos, mindazonáltal elsősorban rövid távú ellátási problémát okozva a két érintett gyártónak, illetve azok partnereinek. A lap egyik forrása ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy Kína csak végső eshetőségként számol az exportkorlátozással, abban az esetben, ha az Európai Unió átfogó tiltó intézkedéseket vezetne be a kínai mobilhálózati eszközgyártók berendezéseinek felhasználását illetően.

az ericsson pekingi irodája

Az EU ugyanakkor egyelőre nem készül hasonló, minden tagállamra kiterjedő korlátozásra, az Európai Bizottság helyette januárban egy átfogó kiberbiztonsági javaslatcsomagot (toolbox) tett közzé, mely azonosítja az új generációs mobilhálózatok építése és üzemeltetése során felmerülő biztonsági kockázatokat, és javaslatot tesz azok elkerülésére. A tagállamok szuverén döntésük alapján határozhatnak arról, hogy ezen javaslatok közül melyiket implementálják a hazai szabályozásba, melyiket nem, jóllehet az amerikai diplomácia igyekszik minél több uniós tagországot meggyőzni arról, hogy Nagy-Britanniához hasonlóan átfogó tiltó intézkedéseket hozzanak a kínai piaci szereplőkkel szemben.

A brit kormány múlt heti határozata után a kínai diplomácia minden eddiginél keményebb hangú nyilatkozatában válaszlépéseket helyezett kilátásba azért, hogy megvédje a kínai cégek érdekeit megvédje, konkrét intézkedéseket ugyanakkor egyelőre nem jelentett be Peking. Szakértők szerint ugyanakkor egy ilyen exportkorlátozás hosszú távon teljesen aláásná a kínai gyártásba vetett bizalmat, ami azt eredményezhetné, hogy az üzletüket a geopolitikai csatározások miatt féltő technológiai cégek sorra költöztetnék el a gyártási tevékenységet az országból.

MENEKÜLHET A GYÁRTÁS

Egy potenciális kínai exportkorlátozásra hasonló, átfogó lépéssel reagálhat mind a Nokia, mind az Ericsson, melyek jelenleg jelentős gyártókapacitást vesznek igénybe Kínában, emellett a Kínát is magába foglaló északkelet-ázsiai régióban 14-16 ezer munkavállalót foglalkoztatnak. A svéd és finn multi emellett a kínai mobilcégek beszállítói tenderein is rajthoz áll, a legutóbbi, 5G-s eszközök szállítására kiírt eljáráson mindkét cég nyert is, igaz, részesedésük a belföldi gyártókhoz képest elhanyagolható. Iparági szakértők szerint az európai gyártók jelenléte a kínai mobilhálózatokban elsősorban a helyi gyártók kutatás-fejlesztésének ösztönzésére szolgál, vagyis paradox módon a versenyt szolgálja egy olyan piacon, ahol a helyi szereplők utcahossznyi előnnyel indulnak a mezőny többi tagja előtt.

A két érintett európai multi egyébként már tavaly megkezdte a gyártóhálózat átrendezését, részben azért, hogy ezzel elkerüljék a Trump-adminisztráció által kiszabott büntetővámot, mely a Kínában gyártott, de az USA-ba érkező termékeket sújtja, másrészt azért, hogy a cégek a termékeik használata kapcsán felmerülő biztonsági aggályokat hatékonyabban el tudják oszlatni azzal, hogy az eszközökhöz a gyártás/logisztika során nem ért kínai kéz.