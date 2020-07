Bezárja magyar irodáját a Skyscanner

A koronavírus-világjárvány rendkívül súlyosan érintette a turizmusban és a kapcsolódó ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat, így egyebek mellett az utazási irodákat és légitársaságokat, vagy éppen az olyan cégeket, melyek ezek ajánlatait összefoglalva, kereshető formában gyűjtötte össze a felhasználóknak. Ilyen a kínai Skyscanner is, mely múlt héten bejelentette, hogy a járvány hatására kénytelen megválni a globális munkaerő 20%-ától, azaz rövid időn belül távozik az 1500 fős kollektívából 300 munkavállaló. A leépítéssel teljesen megszűnik a cég bolgár és magyar irodája - utóbbival a hazai appfejlesztés egyik fellegvára tűnik el.

A Skyscanner 2014-ben - még a skót tulajdonosi kör vezetésével - tett szert magyar érdekeltségre, amikor a cég felvásárolta a Team Disctinction fejlesztőstúdiót, mely egyébként 2011. óta fejlesztette - akkor még külsősként - a társaság mobilos applikációját. A Distinction látványos sikersztori volt, szinte nulláról sikerült olyan, nemzetközileg elismert csapatot összerakni, amely már a Google érdeklődését is felkeltette, a csapat a világon is elsők között kezdett el Chromecastra és Android Wearre is fejleszteni, az okosórák UX-ével kapcsolatos komplex elemzése pedig bejárta a világot.

A cég a Skyscanner mellett olyan megrendelőknek készített mobilos alkalmazásokat, mint a Red Bull, a Microsoft/Nokia, és az Audi. A társaság különleges tehetségére a legnagyobb tech-óriások is felfigyeltek, a Google és az Apple mellett például az Amazon is a Disctinction fejlesztésével, a Red Bull TV appal reklámozta saját Fire TV eszközét.

A Skyscanner budapesti és a szófiai irodáiban egyaránt valamivel kevesebb, mint 40 fő dolgozott, a cég az érintett munkavállalók egy részének igyekszik házon belül új pozíciót ajánlani. Akiknek nem sikerül új pozíciót találni a cégnél, azok számára kiemelt álláskeresési juttatásokat és támogatást nyújt a Skyscanner, jóllehet a budapesti irodában dolgozó szakemberek jelentős része számára más helyi és nemzetközi appfejlesztő műhelyek vélhetően hamar lecsapnak majd.