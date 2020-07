Önálló videokonferencia-tablettel állt elő a Zoom

Dedikált, all-in-one videokonferencia-hardvert dob piacra a Zoom, amellyel az otthoni felhasználókat és a vállalati ügyfeleket egyaránt célba veszi. A Zoom for Home - DTEN ME névre keresztelt eszközzel videomeeting szolgáltatásának használatát könnyítené meg a cég, a méretes tableten előre telepített Zoom alkalmazás gyors és egyszerű hozzáférést ígér az online meetingekhez.

A termék piacra viteléhez a Zoom a DTEN-nel lépett együttműködésre, utóbbi vállalat biztosítja a szolgáltatásnak otthont adó hardvert. Lényegében egy jókora, 27 hüvelykes képátlójú tabletről van szó, amelyen mindjárt három, széles látószögű kamera és nyolc mikrofon is helyet kapott. Az érintőkijelzőn kezelhető felhasználói felületet a cég igyekezett a lehető legegyszerűbbre szabni, és a készülék is percek alatt használatba vehető: a bekapcsolást követően elég megadni a kapott párosítókódot a Zoom weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül és az eszköz máris használatra kész.

A Zoom for Home eszköz a felhasználók naptáraival is összeköthető, ilyenkor egy oldalsávban a következő meetingek időpontjai is jól láthatóan követhetők a készüléken. Noha különálló eszközről van szó, a notebookos vagy okostelefonos képernyőmegosztás is elérhető a tabletről, ehhez az eszköz ultrahangos párosítást használ.

Pénteken rajtol a SYSADMINDAY! Július 17-én délután üzemeltetői majális a szellős Duna-parton. Gyere Te is! Július 17-én délután üzemeltetői majális a szellős Duna-parton. Gyere Te is!

Pénteken rajtol a SYSADMINDAY! Július 17-én délután üzemeltetői majális a szellős Duna-parton. Gyere Te is!

A készülék bármilyen Zoom Meeting licenc mellett bevethető, így a fizetős, vállalati csomagokon túl az ingyenes, Basic konstrukció felhasználói is igénybe vehetik azt. A DTEN nevével fémjelzett, dedikált Zoom-tablet nettó 600 dollárért már előrendelhető, és várhatóan idén augusztustól lesz kapható.

Nem ez a cég első kísérlete hardverpiacon, a vállalat tavaly már előrukkolt Zoom Rooms Appliances kezdeményezésével, amelynek keretében több hardvergyártóval együttműködve kínál egyszerűen kezelhető, dedikált támogatást élvező videokonferencia-eszközöket. Ilyen a Neat 65 hüvelykes digitális kollaborációs táblája, és hangrendszere, illetve a Poly kamerái. Utóbbiak természetesen a frissen bejelentett Zoom for Home-mal is képesek együttműködni.