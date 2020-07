Együtt tessékeli be a PWA-kat a Play Store-ba a Google és a Microsoft

Együttműködésre lép a Microsoft és a Google, hogy a fejlesztők a PWA-kat is zökkenőmentesebben tehessék közzé a keresőóriás mobilos alkalmazásboltjában. Ehhez a páros a Microsoft PWABuilder eszközét, illteve a Google Bubblewrap megoldását csiszolta össze.

A PWABuilder egy nyílt forrású eszköz, amellyel a fejlesztők a Microsoft ígérete szerint egyszerűen hozhatnak létre jó minőségű, progresszív webappokat, amelyeket aztán különböző alkalmazásboltokban tehetnek közzé. A Bubblewrap a Google fejlesztése, amely egy parancssoros eszközt és a hozzá tartozó libraryt takar, amelyekkel Google Play Store csomagok generálhatók PWA-kból, a hozzájuk tartozó aláírással együtt.

Éles a SYSADMINDAY programja! Benne egy IT-security meetupppal és Janklovics Péter standupjával. Benne egy IT-security meetupppal és Janklovics Péter standupjával.

Éles a SYSADMINDAY programja! Benne egy IT-security meetupppal és Janklovics Péter standupjával.

A két vállalat már az év korábbi szakaszában elkezdte egymáshoz igazítani eszközeit, amelynek eredményeként a PWABuilderrel készült, a Play Store-ba szánt alkalmazások már az új Web Shortcuts szabványt is támogatják: utóbbival lehetőség nyílik az egyes PWA-k funkcióira mutató gyorshivatkozásokat létrehozni, amelyek a Bubblewrappel történő "csomagolást" követően is használhatók lesznek.

Mindezek mellett a PWA-k fejlesztői egy sor androidos funkcióhoz is hozzáférést nyernek, az állapot- és navigációs sávok megjelenésének testreszabásától a mélyebb push értesítések támogatásán át egészen a meglévő aláírási kulcsok használatáig, illetve az appok akár már a teljes képernyőt is kihasználhatják, az alsó és felső sávokat is eltakarva. A frissített PWABuilder és Bubblewrap már kipróbálható, a Google és a Microsoft ráadásul a későbbiekben további újításokat is tervez, Projekt Fugu kezdeményezésük zászlaja alatt.