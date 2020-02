Friss részletek derültek ki az új Xboxról

A Microsoft először tavaly decemberben árult el hivatalos részleteket arról, hogyan is képzeli el az Xbox játékkonzolok következő generációját, mely Xbox Series X-ként kerülhet a piacra. A vállalat a legfőbb riválissal együtt az új generáció esetén is megmarad az x86-os alapoknál, ugyanakkor minden szempontból feltuningolja a játékgépet, mely így az előző generációval összevetve rendkívül komoly teljesítménynövekedést kínál majd.

Hogy pontosan mennyire komolyat, arról eddig jobbára csak találgatni lehetett, a hivatalos Xbox blogra tegnap kikerült bejegyzés ugyanakkor már néhány konkrétummal is szolgál. Ezek közül is talán a legfontosabb információmorzsa a CPU-GPU páros képességeit érinti, így a Microsoft szerint az AMD Zen 2 és RDNA 2 architektúrára épülő rendszer az Xbox One-hoz képest négyszeres számítási kapacitást ígér, míg a GPU 12 teraflops teljesítményű lesz - ez kétszerese a jelenlegi csúcsot jelentő Xbox One X és több mint nyolcszorosa az Xbox One teljesítményének.

Az új konzol a korábbi hírek alapján hardveres raytracing támogatással, VRS-sel (Variable Rate Shading), és egy "új generációs" SSD-vel érkezik majd, és a Microsoft szerint 4K tartalmakat 60 FPS mellett jelenít majd meg - de a fejlesztőknek a 120 FPS lehetőségét is nyitva hagyja. Az Xbox Series X egyik érdekessége továbbá az új, DLI (Dynamic Latency Input) funkció, amelytől a gyártó rendkívül alacsony késleltetést ígér, a cég egészen odáig megy, hogy az új modell lesz a valaha megjelent legreszponzívabb konzol - technikai részletek azonban egyelőre itt sem ismertek a technológia kapcsán.

A Microsoft az új modell esetében fokozottan épít a visszamenőleges kompatibilitásra, így a cég külön hangsúlyozza, hogy a támogatott játékokból elég lesz csak az egyik változatot megvenni, vagyis aki például megvásárolja egy Xbox One játék licencét, az később, amikor Xbox Series X-et vásárol, minden további nélkül használhatja az új konzolon a szoftvert (Smart Delivery).