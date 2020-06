Megdicsérte a távközlési szolgáltatókat a hírközlési biztos

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (NMHH) belül önállóan működő média- és hírközlési biztos hivatala csütörtökön elismerő szavakkal illette a magyar távközlési szolgáltatók veszélyhelyzet idején foganatosított intézkedéseit, köztük a méltányos és körültekintő panaszkezelést valamint a mobilszolgáltatók által biztosított extra, díjmentes adatcsomagokat. A járványhelyzet ugyanakkor a panaszok számának éves összehasonlításban bő 20%-os növekedését is magával hozta, derül ki a biztos beszámolójából.

DISZKRÉT SEGÍTSÉG

Bár a szolgáltatók kommunikációjukban elsősorban az ingyenes mobilnet-adatkeretre és hasonló kedvezményekre helyezték a hangsúlyt, a biztos által kiadott közleményből kiderül, hogy a nagy nyilvánosságot kerülve számos esetben biztosítottak különböző fizetési könnyítéseket a nehéz helyzetbe került előfizetők számára. Így például egyes szolgáltatók márciusban a díjhátralék miatt nem korlátozták a szolgáltatásokat, sőt fizetési emlékeztetőt, felszólítást sem küldtek, mások pedig a részletfizetés és szünetelés iránti kérelmeket vizsgálat nélkül teljesítették.

Többen változtattak addigi panaszkezelési folyamataikon, különleges intézkedéseket vezettek be: számlafizetési haladékot adtak a munkájukat elveszítő ügyfeleknek, átmeneti szünetet tartottak a tartozások behajtásában vagy eltekintettek a hátralék miatti szolgáltatáskorlátozástól. Májusban a fizetési határidőt, illetve a korlátozás időtartamát 15 nappal meghosszabbították, felmondás esetén pedig meghosszabbították az eszközök visszaküldési határidejét – így könnyebbé téve ügyfeleik járvány és karantén sújtotta életét.

A biztos emellett kiemelte a közvetlen egészségügyi védelmi intézkedéseket is, köztük azt, hogy az üzletekben szigorú protokoll mellett történt az ügyfélfogadás, plexi falat állítottak a munkaállomásokhoz, egyidejűleg csak az ügyintézők számával megegyező ügyfél tartózkodhatott az ügyfélszolgálatokon. Az előfizetői helyszínekre kiszálló technikusok védőfelszerelést viseltek. A munkatársak védelmében már március közepétől ún. Home Office rendszerben működött a szolgáltatói irodák nagy része.

A veszélyhelyzet végéig továbbá felfüggesztésre kerültek a kötelező mobilszolgáltatói adategyeztetések, a méltányos roamingolásra vonatkozó szabályokat önhibájukon kívül megszegő előfizetőkkel szemben pedig nem alkalmaztak szankciót, többletdíjat nem számítottak fel - mutat rá a beszámoló.

TÖBBEN PANASZKODTAK, MINT TAVALY

A veszélyhelyzet márciusi elrendelését követően ugyanakkor panaszból is több lett, ezek téma szerinti megoszlása lényegében nem tér el a járványhelyzetet megelőző időszakban tapasztaltaktól, azonban megnőtt azok száma, amelyek olyan, már fennálló állapotra hivatkoztak, amely éppen a kialakult helyzetre tekintettel vált különösen sérelmessé az érintettek számára. Így sokan sérelmezték az otthoni munkához, tanuláshoz elengedhetetlen internetszolgáltatás hiányát, a meglévő szolgáltatás minőségét, vagy éppen az áthelyezéssel kapcsolatos késedelmet.

Többen kifogásolták azt is, hogy bizonyos esetekben nem lehetett elkerülni ügyintézés során a személyes kontaktust, illetve kérték, hogy további esetekre is terjesszék ki az elektronikus ügyintézési módokat. A beszámoló szerint akadtak olyan előfizetők is, akik a járványtól félve nem engedték be otthonaikba a hibaelhárítást vagy telepítést végző technikusokat. A biztos szerint a tapasztalatok mindazonáltal azt mutatják, hogy a szolgáltatók igyekeztek minden olyan panaszt az ügyfél számára megnyugtató módon rendezni, ami valamilyen módon érintette a járványhelyzetet.