Csatornákba rendezi Windows Insider programját a Microsoft

Átrendezi Windows Insider programját a Microsoft, az operációs rendszer korai verzióinak tesztelését célzó kezdeményezés új nevezéktant kap, amely a vállalat szerint jobban segíti majd a különböző verziók párhuzamos fejlesztését.

A jelenlegi, különböző "Ring" kategóriákból, vagy "gyűrűkből" álló modellt így különböző csatornák váltják majd, hasonlóan egy sor egyéb szoftver, például számos böngésző, vagy épp a Microsoft Office fejlesztési modelljéhez. Az átalakítással a fejlesztők munkájának átláthatóbbá tétele mellett a cég a korai rendszerverziók felhasználóinak dolgát is könnyítené, az új csatornákkal egyértelműbbé téve számukra, mire is vállalkoznak az előzetes verziók telepítésekor.

A Windows Insider tesztelők eredetileg Fast Ring és Slow Ring kategóriák közül választhattak: előbbiben annak nevéhez hűen gyorsan érkeznek a legfrissebb, sokszor instabil újítások, míg a Slow Ringbe már a valamivel kiforrottabb újdonságok csorognak le. Ez 2016-ban a Release Preview Ringgel bővült, amely a már kiadott, publikus Windows 10 verziók korai javításait tartalmazta.

Míg a különböző gyűrűk eredetileg egy kiadás különböző buildjeit hozták, az elmúlt évek alatt a fejlesztés jobban szétágazott, a cég egyszerre több kiadás funkcióin is dolgozik. 2019 közepére az Insider program résztvevői már három önálló kiadás buildjeit futtatták, a Fast Ringnél ez a Windows 10 20H1-et, a Slow Ringnél a 19H2-t, a Release Preview Ring esetében pedig a 19H1 verziót jelentette. A vállalat most igyekszik rendet rakni az előzetes verziók között, amelyeket még június folyamán csatornákba rendez: a Fast Ring ezután Dev Channel, a Slow Ring Beta Channel, a Release Preview Ring pedig Release Preview Channel néven fut tovább.

A névváltással a csatornák célcsoportjai nem sokat változnak az eredeti felálláshoz képest. A Dev Channelbe a Microsoft továbbra is azokat a felhasználókat várja, akik a fejlesztés legkorábbi ciklusában lévő funkciókra is kíváncsiak, és ezért hajlandók a rendszer stabilitását is feláldozni. A Beta Channel azonak szól, akik aránylag megbízható frissítésekre várnak, de továbbra is szeretnék minél hamarabb kipróbálni a rendszer újdonságait. Az ezen a csatornán érkező buildek egy-egy megadott, csőben lévő nagy Windows 10 kiadáshoz érkeznek majd, ennek megfelelően ahogy blogposztjában a Microsoft is rámutat, itt különösen fontosak lesznek a felhasználói visszajelzések, hogy a stabil verzió érkezéséig időben tudjon minden felmerülő problémát orvosolni a cég.

A Release Preview Channelben a publikus rajt előtt juthatnak hozzá az érdeklődők egy-egy nagy Windows 10 kiadáshoz - ez utóbbihoz a Microsoft támogatást is biztosít. A cég azt javasolja, a vállalati ügyfelek ezt a csatornát használva validálják a rendszert saját környezetükben, a széles körű kiadás előtt. Az átállással a jelenlegi Ringeknek megfelelően helyezi majd át a vállalat a felhasználókat az új csatornákba, ezzel kapcsolatban nekik semmilyen plusz teendőjük nincs. A beállítások között természetesen továbbra is lehetőség lesz váltogatni a tesztelni kívánt csatornák között.