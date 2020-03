Nem való bárkinek a programozás?

Rövid idejű programozóképzések és cégek képviselőit ültette le egymás mellé a Derrick & Harry Meetup egy kerekasztal beszélgetésre múlt hét csütörtök este a Mozsár kávéházban. Több téma mellett, érdekes kérdésként merült fel a bootcampből jött hallgatók integrációja.

A bootcampet végzettek céges integrációját nem túlzottan könnyíti meg, hogy néhány hónapos képzés után hasonló junior pozíciókban helyezkednek el, mint a szakmát az egyetemen több évig tanulók – hangzott el a Derrick & Harry Meetup rövid idejű programozóképzésekről szóló kerekasztal beszélgetésén. A Green Fox üzletfejlesztési vezetője, Bárdos Kristóf elmondta, hogy meglepte eleinte a képzőcéget az egyetemekkel való összehasonlítgatás.

Míg az egyetem szélesebb képet mutat a mérnöki világról, addig a bootcamp kifejezetten a gyakorlati, pragmatikus szoftverfejlesztésre fókuszál, amelynek során nem alakul ki mély tudás – hangzott el a beszélgetésen. A soft skillek fejlesztése viszont annál fontosabb a villám programozóképzéseken, amit pedig az egyetem nem feltétlen biztosít, például a projektmunka, az együttműködés és a kommunikációs készségek fejlesztését.

Mit szólnak az egyetemen végzettek?

Az egyetemet végzett junior programozók szempontjából viszont érdekes kérdés, hogyan viszonyulnak a bootcampet végzett kollégákhoz. A jelenlévő cégek szerint a helyzet legjobban úgy lehet kezelni, ha a két különböző képzésről érkezőkkel azonos módon bánnak, és így előbb-utóbb elmosódnak a határok.

Miért érdemes belevágnod a Python képzésünkbe? (x) Március 12-én Python alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A Supercharge-nál általában a kollégák nem is tudják, hogy ki milyen háttérrel érkezett, és a felvételi folyamatot sem változtatták meg a bootcampből érkező juniorok miatt – mondta el Kovács Dávid, technológiai vezető. Elmondása szerint a szűrés továbbra is erős maradt, a cég nem dolgozik gyakornok szintű kollégákkal, csak juniorokkal. Az elsődleges szempont, hogy a megfelelő feladat kiválasztásával az újonnan felvett személy rögtön tudjon haladni, már a belépés után.

A Nokiánál szintén együtt kezelik az újonnan belépőket, de a nagyvállalat esetében másképp működik az onboarding folyamat. Az első hét betanulással telik, amelynek a végén a juniorok egy vizsgát töltenek ki, majd transzparens módon megtekinthetik egymás teszteredményeit is. A tapasztalat szerint a bootcampről érkezők eredményei nem rosszabbak az egyetemről érkezőkétől, így az új kollégák elfogadják egymás tudását. Továbbá a Nokiánál is igaz, hogy ugyanabban a pozícióban ugyanazok az elvárások vannak mindenki felé – mondta el Mezei Dániel, R&D Manager.

Kulcskérdés: szeretsz és tudsz is tanulni?

Bonyhádi Gábor, a PROGmasters társ-ügyvezetője szerint a bootcampesek viszonylag gyors beilleszkedése abból is adódik, hogy a rövid idejű programozóképzésekre érkezőket már eleve erősen szűrik, és csak a gyorsan tanuló, jó készségekkel rendelkező hallgatók kerülhetnek be ezekre. A ProgMasters esetében ráadásul a képzőcég a programozói tudást is méri a felvételinél. Ha valaki nem rendelkezik semmilyen előzetes tudással, akkor előfeltételként tanulnivalót kap, majd felmérik meddig jutott a tanulással adott idő alatt. „Nem az a lényeg, hogy tud-e programozni, hanem hogy saját magától tud-e tanulni. Ez fontos lesz később is, mikor a legacy kódokat kell továbbfejlesztenie.” – fejtegette a PROGmasters társ-ügyvezetője.

A Green Fox képzését végzők 70 százalékának nincs programozói előképzettsége – mutatott rá Bárdos Kristóf üzletfejlesztési vezető. A programozóiskola főleg a motivációt és a kognitív képességeit vizsgálja a felvétel előtt. Az üzletfejlesztési vezető szerint vannak olyanok, akik soha nem tudnák megtanulni a programozást, másoknak 2-3 év is kevés lenne, de az iskola azokat keresi, akiknek sikerülhet az alap tudás elsajátítása 4,5 hónap alatt.

További 3-9 hónapba telik a munkaerőpiaci visszajelzések szerint, míg a hallgató „el tudja húzni a saját súlyát”, de természetesen attól is függ, hogy a junior milyen csapatba kerül be, milyen mentorálást kap és milyen rendszeren kell dolgoznia. Ha vannak leválasztható junior feladatok akkor 1 hét is elég lehet a beilleszkedésre – mondta a Green Fox szakembere. Mindennek az alapja viszont, hogy a karrierváltó junior programozó jó készségekkel rendelkezzen, akarjon tanulni és jó legyen benne, valamint rendelkezzen a változásra való képességgel, ami egyébként a munkahelyen való további fejlődéshez is kell. Ezekkel a jellemzőkkel nem rendelkezik mindenki, de a programozóiskolák lényegében ezeknek az embereknek a megtalálásában segítik a cégeket, így biztosítják az újragondolt fejvadászatot.